Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Kadromdan memnunum, transfer dönemi kapanana kadar belki 1-2 oyuncu içeri katabiliriz.

Teknik adamlar için transfer dönemi zordur. Sizden edilebilecek transferler de var. Bunlar oyuncuların kafasını karıştırır.

Bazen siz göndermek istersiniz. Elinizde net bir kadroyla çalışmak zor oluyor. Transfer bittikten sonra sağlıklı şekilde işinize odaklanabiliyorsunuz.

Bugün maç öncesi tesiste otururken de oyuncu izledim. Zor bir dönem, zor geçiyor. Galatasaray takımındayız. Burada son güne kadar transfer devam edecek." açıklamalarını yaptı.