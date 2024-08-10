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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Süper Kupa'nın rövanşı transferde alınacak

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Galatasaray'da gözler yeniden transfere çevrildi. Birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Aslan, bu isimlerin yerlerini kaliteli takviyelerle doldurmayı planlıyor. Galatasaray bu doğrultuda Beşiktaş'ın uzun süredir uğraştığı o yıldızı gündemine aldı. İşte A Spor'un duyurduğu o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 12:02 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 12:02
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

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Yeni sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

RAMS Park'ta oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle biterken, Hatayspor 52'nci dakikada Joelson Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Sarı-kırmızılı ekip, bu gole 80'inci dakikada Icardi'nin penaltı ve 90'ıncı dakikada Batshuayi'nin golleriyle karşılık verdi: 2-1.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

BATSHUAYI'DEN BİR İLK

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 3 büyük takımda forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Belçikalı golcü, 70'inci dakikada Dubois'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

ZAHA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfired Zaha, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Transfer görüşmeleri yapan ve ismi eski takımı Crystal Palace ile anılan yıldız futbolcu, Hatayspor maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Tecrübeli futbolcunun transferinin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

GABRIEL SARA FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın hafta başında kadrosuna kattığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Hafta ortasında takımla yapılan antrenmanlarda yer alan Brezilyalı futbolcu, Hatayspor mücadelesinin ikinci yarısında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından, "En iyi oyuncuları getirebilmek için ligimizi iyi tanıtmalıyız.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Kadromdan memnunum, transfer dönemi kapanana kadar belki 1-2 oyuncu içeri katabiliriz.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Teknik adamlar için transfer dönemi zordur. Sizden edilebilecek transferler de var. Bunlar oyuncuların kafasını karıştırır.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Bazen siz göndermek istersiniz. Elinizde net bir kadroyla çalışmak zor oluyor. Transfer bittikten sonra sağlıklı şekilde işinize odaklanabiliyorsunuz.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Bugün maç öncesi tesiste otururken de oyuncu izledim. Zor bir dönem, zor geçiyor. Galatasaray takımındayız. Burada son güne kadar transfer devam edecek." açıklamalarını yaptı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Teknik direktör Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında bilgileri verirken yönetim, temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, kanat bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Birçok oyuncuyu listesinde bulunduran Cimbom'da önemli bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Galatasaray'ın, Arjantinli yıldız Angel Correa'yı yakından takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen yıldız isim ile ilgili olumlu rapor hazırladığı belirtildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Ayrıca Beşiktaş'ın da tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istediği de biliniyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Angel Correa'nın İspanyol devi ile olan sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

29 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 18 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 47 maça çıktı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

Bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 3 de asist üretti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak

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