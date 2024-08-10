CANLI: Türkiye - Brezilya voleybol maçı | Filenin Sultanları bronz madalya peşinde!

Daniele Santarelli yönetiminde Milletler Ligi ve Dünya şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile karşı karşoya geliyor. Bronz madalya kazanmak için rakibini yenmek zorunda olan Filenin Sultanları , başarılarına bir yenisini eklemeyi umut ediyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Filenin Sultanları bronz madalya peşinde

İTALYA'YA 2 KEZ YENİLDİK

Olimpiyatlarda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile aynı grupta yer alan Türkiye, 2 galibiyetle üst tura yükseldi. Milliler Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerken İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finalde Çin'i yenerek adını son 4'e yazdıran ay yıldızlılar yine Gök Mavililer engeline takıldı. İtalyanlar bir kez daha 3-0 galip ayrılarak finale yükseldi. Biz ise Brezilya ile bronz madalya için kozlarımızı paylaşıyoruz.