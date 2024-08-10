CANLI: Türkiye - Brezilya voleybol maçı | Filenin Sultanları bronz madalya peşinde!

Daniele Santarelli yönetiminde Milletler Ligi ve Dünya şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile karşı karşoya geliyor. Bronz madalya kazanmak için rakibini yenmek zorunda olan Filenin Sultanları, başarılarına bir yenisini eklemeyi umut ediyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Eda Erdem
TÜRKİYE - BREZİLYA CANLI TAKİP
1.set | Türkiye: 21-25 :Brezilya
2.set | Türkiye: - :Brezilya
3. set | Türkiye: - :Brezilya
Filenin Sultanları bronz madalya peşinde
İTALYA'YA 2 KEZ YENİLDİK
Olimpiyatlarda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile aynı grupta yer alan Türkiye, 2 galibiyetle üst tura yükseldi. Milliler Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerken İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finalde Çin'i yenerek adını son 4'e yazdıran ay yıldızlılar yine Gök Mavililer engeline takıldı. İtalyanlar bir kez daha 3-0 galip ayrılarak finale yükseldi. Biz ise Brezilya ile bronz madalya için kozlarımızı paylaşıyoruz.