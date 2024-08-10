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CANLI: Türkiye - Brezilya voleybol maçı | Filenin Sultanları bronz madalya peşinde!

Ülkemizi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden Filenin Sultanları, bronz madalya için parkede. Kırmızı beyazlılar İtalya'ya 3-0 kaybetmesinin ardından Brezilya ile karşılaşıyor. Millilerimizde tek hedef ilk kez voleybolda madalya getirerek tarihe geçmek. Türkiye - Brezilya voleybol maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 18:09 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 18:39
CANLI: Türkiye - Brezilya voleybol maçı | Filenin Sultanları bronz madalya peşinde!

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Daniele Santarelli yönetiminde Milletler Ligi ve Dünya şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile karşı karşoya geliyor. Bronz madalya kazanmak için rakibini yenmek zorunda olan Filenin Sultanları, başarılarına bir yenisini eklemeyi umut ediyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Eda ErdemEda Erdem

TÜRKİYE - BREZİLYA CANLI TAKİP

1.set | Türkiye: 21-25 :Brezilya
2.set | Türkiye: - :Brezilya
3. set | Türkiye: - :Brezilya

Filenin Sultanları bronz madalya peşindeFilenin Sultanları bronz madalya peşinde

İTALYA'YA 2 KEZ YENİLDİK

Olimpiyatlarda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile aynı grupta yer alan Türkiye, 2 galibiyetle üst tura yükseldi. Milliler Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerken İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finalde Çin'i yenerek adını son 4'e yazdıran ay yıldızlılar yine Gök Mavililer engeline takıldı. İtalyanlar bir kez daha 3-0 galip ayrılarak finale yükseldi. Biz ise Brezilya ile bronz madalya için kozlarımızı paylaşıyoruz.

Türkiye voleybol dünya sıralamasında 4. sırada bulunuyorTürkiye voleybol dünya sıralamasında 4. sırada bulunuyor

VOLEYBOLDA DÜNYA SIRALAMASI

1 - İTALYA: 428.53
2 - BREZİLYA: 400.63
3 - AMERİKA: 370.77
4 - TÜRKİYE: 359.07
5 - ÇİN: 350.07
6 - JAPONYA: 325.18
7 - POLONYA: 349.75
8 - KANADA: 284.76
9 - HOLLLANDA: 283.99
10 - SIRBİSTAN: 280.42

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CANLI: Türkiye - Brezilya voleybol maçı | Filenin Sultanları bronz madalya peşinde!
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