Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: 5-0 yenilmiş Galatasaray ile oynamak dezavantaj

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan Hatayspor, karşılaşmanın 52. dakikasında Joelson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Bordo beyazlılar 80'de Icardi ve 90'da Batsuayi'nin gollerine engel olamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Özhan Pulat ilk maçında Galatasaray'a karşı 3 puan mücadelesi verdi



"GALİBİYETE DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYUYORUZ" Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, zor zamanlar geçirdiklerini ifade ederek; "Bizim mücadele etmek için çok gerekçemiz var. Çünkü birçok kulüp taraftarı için hobi olan galibiyet, oradaki insanların dünyasında güneş ışığı. Oradaki insanlar için umut. Bir galibiyet hayatlarını sürdürdükleri yerlerde veya konteynerlerde o haftanın iyi geçmesini sağlıyor. Bu noktada diğer takımlara göre daha çok ihtiyaç duyuyoruz galibiyete." diye konuştu. Özhan Pulat: 5-0 yenilmiş Galatasaray ile oynamak dezavantaj