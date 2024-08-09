Galatasaray - Hatayspor | CANLI

Galatasaray Hatayspor'u evinde ağırlıyor 9. KEZ KARŞILAŞIYORLAR 2024-2025 sezonunun ilk maçında kozlarını paylaşan Galatasaray ile Hatayspor daha önce 8 kez maç yaptı. Bu mücadelelerinin 5'ini 1'ini hükmen olarak Cimbom kazandı. Akdeniz ekibi ise 3 defa galibiyet sevinci yaşadı. Sarı kırmızılıların 16 golüne bodo beyazlılar 10 golle yanıt verebildi.

Galatasaray'ın hedefi Hatayspor'u yenmek REKABETTE EN FARKLI GALİBİYETLER Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Hatayspor karşısında İstanbul'daki maçlarda büyük üstünlük kurdu 10 ATTI 1 YEDİ Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi. Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

Galatasaray'da gözler en çok Mauro Icardi'ye çevrildi CİMBOM AÇILIŞLARDA ÇOK İYİ Hatayspor ile evinde karşılaşan Galatasaray, bugüne dek yer aldığı 66 sezonda Süper Lig'de ilk haftalar itibarıyla çok iyi sonuçlar elde etti. Aslan açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı. Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı. Galatasaray, 66 sezondaki ilk hafta maçlarından 56'sında gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.