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Galatasaray - Hatayspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanıyor. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar ilk mücadeleden galip gelerek hem 3 puanla başlamak hem de Süper Kupa'da alınan sonucu affettirmek amacında. Zorlu randevuda Akdeniz temsilcisi ise bir sürpriz yaparak puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 19:36 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 20:58
Galatasaray - Hatayspor | CANLI

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26 Mayıs'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ardından yeni bir macera daha başlıyor. Cimbom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak yeni sezona merhaba demek. Bordo beyazlılar ise zorlu deplasmandan en az beraberlikle ayrılmayı arzuluyor. İki güçlü ekibin karşılaşmasında elde edilecek sonuç da merakla bekleniyor. Galatasaray - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI CANLI TAKİP

Galatasaray - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Strandberg

Turgut DomanTurgut Doman

AÇILIŞ MAÇI DOMAN'IN

Galatasaray ile Hatayspor ile oynanan sezonun ilk maçında Turgut Doman düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yaparken dördüncü hakem ise Burak Pakkan. Halil Umut Meler Var, İbrahim Bozbey ise AVAR koltuğunda oturuyor.

Galatasaray Hatayspor'u evinde ağırlıyorGalatasaray Hatayspor'u evinde ağırlıyor

9. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

2024-2025 sezonunun ilk maçında kozlarını paylaşan Galatasaray ile Hatayspor daha önce 8 kez maç yaptı. Bu mücadelelerinin 5'ini 1'ini hükmen olarak Cimbom kazandı. Akdeniz ekibi ise 3 defa galibiyet sevinci yaşadı. Sarı kırmızılıların 16 golüne bodo beyazlılar 10 golle yanıt verebildi.

Galatasaray'ın hedefi Hatayspor'u yenmekGalatasaray'ın hedefi Hatayspor'u yenmek

REKABETTE EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Hatayspor karşısında İstanbul'daki maçlarda büyük üstünlük kurduGalatasaray Hatayspor karşısında İstanbul'daki maçlarda büyük üstünlük kurdu

10 ATTI 1 YEDİ

Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi. Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

Galatasaray'da gözler en çok Mauro Icardi'ye çevrildiGalatasaray'da gözler en çok Mauro Icardi'ye çevrildi

CİMBOM AÇILIŞLARDA ÇOK İYİ

Hatayspor ile evinde karşılaşan Galatasaray, bugüne dek yer aldığı 66 sezonda Süper Lig'de ilk haftalar itibarıyla çok iyi sonuçlar elde etti. Aslan açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı.

Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

Galatasaray, 66 sezondaki ilk hafta maçlarından 56'sında gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

Hatayspor Galatasaray maçına hazırHatayspor Galatasaray maçına hazır

HATAYSPOR HAZIR

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlık kampını tamamlayan Hatay ekibi, geçen hafta Mersin'e gelerek Galatasaray maçına hazırlandı. Hatayspor kafilesi, İstanbul'a hareket edip zorlu randevu için son hazırlıkları gerçekleştirdi.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

GALATASARAY AZ AMA ÖZ TRANSFER YAPTI

Yeni sezon öncesinde Galatasaray kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi. Mevcut kadrodan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak kontratı uzatıldı. Fener'den ayrılan Michy Batshuayi kulübe kazandırıldı. Elias Jelert'e 9, Gabriel Sara'ya da 18 milyon euro ödenerek bonservisleri alındı.

Fisayo Dele-BashiruFisayo Dele-Bashiru


HATAYSPOR'DA BÜYÜK KAYIP

Geçen seneyi istediği gibi bitiremeyen Hatayspor'a 3 yeni oyuncu geldi. Daha önce Türkiye'de Ankaragücü forması giyen Lamine Diack, Nantes'ten kiralandı. Rapid Bükreş'ten Funsho Bamgboye kadroya dahil edildi. Bonservisli tek transfer ise Jonathan Okoronkwo ile yapıldı. Nijeryalı için 800 bin euro ödendi. Ayrıca Fiasyo Dele-Bashiru 2 milyon euro karşılığında Lazio'ya kiralandı.

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