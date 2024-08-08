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Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar daha önce gruplarda 3-0 yenildiği Gök Mavililer'i yine yenemedi. Karşılaşmayı set kazanamadan kaybeden Filenin Sultanları, Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak. Kazanırsa bronz madalyanın sahibi olacak.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 20:46 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 22:59
Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenildi

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları yine rakibine diş geçiremedi. Millilerimiz zorlu randevudan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak yarı finalde elendi. Ay yıldızlılar Brezilya ile üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacakTürkiye Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SKOR

1. set
Türkiye: 22-25 :İtalya

2. set
Türkiye: 19-25 :İtalya

3. set
Türkiye: - :İtalya

Türkiye üçüncülük için Brezilya'yı yenmek zorundaTürkiye üçüncülük için Brezilya'yı yenmek zorunda

TÜRKİYE: Meliha Diken, Aslı Kalaç, Derya Cebecioğlu, Melissa Vargas, Gizem Örge, Hande Baladın, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Ebrar Karakurt

İTALYA: Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian, Myriam Sylla, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Loveth Omoruyi, Paola Egonu, Anna Danesi

Türkiye yine İtalya'yı yenemediTürkiye yine İtalya'yı yenemedi

RAKİP BELLİ OLDU

Filenin Sultanları İtalya'ya yenilmesinin ardından Amerika'ya mağlup olan Brezilya ile karşılaşacak.

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