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Türkiye İtalya CANLI İZLE ⚾💪 TRT1 YOUTUBE 4K canlı izle ekranı ile Filenin Sultanları YARI FİNAL maçı full HD canlı yayın izle!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, İtalya'yı mağlup etmesi durumunda finalde altın madalya için sahaya çıkacak. Sporseverler, Türkiye İtalya voleybol maçını kaçırmamak için TRT 1 canlı yayın izleme ekranına kilitlendi. Maçı izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve Türkiye İtalya yarı final maçı canlı yayın linki haberimizde...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 19:04 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 19:04
Türkiye İtalya CANLI İZLE ⚾💪 TRT1 YOUTUBE 4K canlı izle ekranı ile Filenin Sultanları YARI FİNAL maçı full HD canlı yayın izle!

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya ile yarı final mücadelesine çıkıyor. Daniele Santarelli'nin yönetimindeki takım, bu kritik maçta İtalya'yı geçerek finale yükselmek ve altın madalya için mücadele etmek istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, TRT 1 ekranlarında buluşuyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye İtalya maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

🔴 TÜRKİYE-İTALYA YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 🔴

FİLENİN SULTANLARI ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYOR

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

İTALYA KARŞISINDA RÖVANŞ MAÇI

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI

TRT 1 ekranlarından Paris 2024 Olimpiyatları'nı canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: 3/4

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Trabzonspor Rapid Wien maçı CANLI İZLE ⚽ A Spor canlı izle ekranı ile Trabzonspor Rapid Wien maçı FULL HD kesintisiz, şifresiz izle

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