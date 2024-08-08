Türkiye İtalya CANLI İZLE ⚾💪 TRT1 YOUTUBE 4K canlı izle ekranı ile Filenin Sultanları YARI FİNAL maçı full HD canlı yayın izle!

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

İTALYA KARŞISINDA RÖVANŞ MAÇI İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.