Türkiye İtalya CANLI İZLE ⚾💪 TRT1 YOUTUBE 4K canlı izle ekranı ile Filenin Sultanları YARI FİNAL maçı full HD canlı yayın izle!

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.
İTALYA KARŞISINDA RÖVANŞ MAÇI
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
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UYDU: Türksat 4A
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