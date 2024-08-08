SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor - Rapid Wien | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Avusturya'nın başkent ekibini yenerek rövanş için avantaj sağlamak ve deplasmanda da turu geçmek amacında. Zorlu randevuda ilk 11'ler de belli oldu. Trabzonspor - Rapid Wien maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atlan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 18:37 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 18:37
Trabzonspor - Rapid Wien | İlk 11’ler belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geride kalan sezonda elde ettiği üçüncülük sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı yakalayan Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer, Avusturya ekbii karşısında kazanarak yoluna devam etmek amacında. Trabzonspor - Rapid Wien maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atlan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Denis Draguş Trabzonspor'un en büyük gol umuduDenis Draguş Trabzonspor'un en büyük gol umudu

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Batista Mendy, Stefan Savic, Borna Barisic, John David Lundstram, Ozan Tufan, Edin Vişça, Cihan Çanak, Trezeguet, Denis Draguş

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Hofmann, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo.

Kristo TohverKristo Tohver

KRİTİK MAÇA POLONYALI HAKEM

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Polonyalı hakem Kristo Tohver yönetiiyor. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sten Klaasen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak Estonyalı Kevin Koivaja görev alıyor. VAR'da Fransız hakem Benoît Millot yer alırken yardımcılığını Jérémie Pignard üstleniyor.

Trabzonspor, Rapid Wien'i elerse Servette veya Braga ile eşleşecekTrabzonspor, Rapid Wien'i elerse Servette veya Braga ile eşleşecek

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Trabzonspor'un turu atlaması halindeki rakibi de çekilen lura ile belirlendi. Eğer temsilcimiz rakibini geçerse Portekiz'in güçlü takımlarından Braga veya İsviçre'nin Servette ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor 96'ıncı Avrupa maçındaTrabzonspor 96'ıncı Avrupa maçında

AVRUPA LİGİ'NDE 96. KEZ

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor kalesinde 128 gol gördü.

Trabzonspor adını play-off turuna yazdırmak istiyorTrabzonspor adını play-off turuna yazdırmak istiyor

İLK DEFA AVUSTURYA TEMSİLCİSİ

Bugüne kadar Avrupa Kupalarında 151 maça çıkan Trabzonspor, ilk kez bir Avusturya takımıyla karşılaşıyor. 1976-77 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde aradan geçen 48 yılda Avusturya takımıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi Rapid Wien ile karşılaştığı maçla birlikte bir ilk yaşıyor.

Daha önce İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, Ukrayna, Fransa, İngiltere, Kıbrıs, Danimarka, Rusya, Arnavutluk, Hırvatistan, İrlanda, Romanya, Norveç, İsviçre, Macaristan, Belçika, Belarus, Finlandıya, Hollanda, İskoçya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, Slovakya, Lüksemburg, Makedonya, Çekya, Yunanistan, ve Sırbistan gibi 33 ülkenin takımıyla karşılaşan Trabzonspor, yarın akşamda söz konusu ülkelere birini daha eklemiş olacak.

Rapid Wien Trabzon'daki son hazırlıklarını tamamladıRapid Wien Trabzon'daki son hazırlıklarını tamamladı

NASIL GELDİLER?

Karadeniz ekibi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya takımlarından Ruzomberok ile eşleşti. Fırtına rakibini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eleyerek rakibinin karşısına çıktı. Rapid Wien ise Polonya'nın en köklü kulüplerinden Wisla'yı 2-1 ve 61'lik skorlarla yenip 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bağcılar’da açıkladı: Yarısı Bizden’de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz
Türk Telekom
TikTok’ta yeni rezalet! Hem başörtülü hem yarı çıplak! Ozlemmm08 hesabıyla müstehcen canlı yayın | TikTok kapatılacak mı?
Trabzonspor - Rapid Wien | İlk 11’ler belli oldu
İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladı
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Merkez Bankası’nın dolar rezervinde artış
Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! 106 günlük firarda yaptıkları dehşete düşürdü
Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki performansıyla dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’ten bomba itiraflar: Atıcılığı bırakma noktasına gelmiştim!
Google ve Meta’dan kirli ortaklık! Çocukları hedef alacaklarını açıkça ilan ettiler: 18 yaş altındakilere…
Biri bu soygunu durdursun! Diyarbakır’da bir mahallenin %98’i kaçak elektrik kullanıyor: Yıllık ortalamanın tam 12 katı tüketim
Pendik’te İETT otobüsü berber dükkanına girdi: 6 yaralı | Yıkım çalışmaları başladı! Kaza anı kamerada
Ferdi Kadıoğlu için servet ödemeye hazırlar! İngilizler çıldırdı! Rekor bonservis
SON DAKİKA