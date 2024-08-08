Trabzonspor, Rapid Wien'i elerse Servette veya Braga ile eşleşecek MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU Trabzonspor'un turu atlaması halindeki rakibi de çekilen lura ile belirlendi. Eğer temsilcimiz rakibini geçerse Portekiz'in güçlü takımlarından Braga veya İsviçre'nin Servette ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor 96'ıncı Avrupa maçında AVRUPA LİGİ'NDE 96. KEZ Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor kalesinde 128 gol gördü.

Trabzonspor adını play-off turuna yazdırmak istiyor İLK DEFA AVUSTURYA TEMSİLCİSİ Bugüne kadar Avrupa Kupalarında 151 maça çıkan Trabzonspor, ilk kez bir Avusturya takımıyla karşılaşıyor. 1976-77 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde aradan geçen 48 yılda Avusturya takımıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi Rapid Wien ile karşılaştığı maçla birlikte bir ilk yaşıyor. Daha önce İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, Ukrayna, Fransa, İngiltere, Kıbrıs, Danimarka, Rusya, Arnavutluk, Hırvatistan, İrlanda, Romanya, Norveç, İsviçre, Macaristan, Belçika, Belarus, Finlandıya, Hollanda, İskoçya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, Slovakya, Lüksemburg, Makedonya, Çekya, Yunanistan, ve Sırbistan gibi 33 ülkenin takımıyla karşılaşan Trabzonspor, yarın akşamda söz konusu ülkelere birini daha eklemiş olacak.

Rapid Wien Trabzon'daki son hazırlıklarını tamamladı NASIL GELDİLER? Karadeniz ekibi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya takımlarından Ruzomberok ile eşleşti. Fırtına rakibini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eleyerek rakibinin karşısına çıktı. Rapid Wien ise Polonya'nın en köklü kulüplerinden Wisla'yı 2-1 ve 61'lik skorlarla yenip 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.