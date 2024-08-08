İlkay Gündoğan neden İstanbul’a geldi? Süper Lig’e mi transfer oluyor? Fenerbahçe iddiaları sonrası flaş gelişme

Süper Lig'in devleri kadrolarını güçlendirebilmek adına transfer döneminin son anına kadar mücadele verecek. Özellikle geçen sezondan bu yana büyük bir savaşa dönen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesinde bazı futbolcular konusundaki çalımlar aylarca konuşuldu ve gündemdeki yerini koruyor. Bu yaz da yine birçok ortak isim üzerinde transfer görüşmeleri yaptılar.