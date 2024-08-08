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FC Iberia - Başakşehir | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmek isteyen Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Gürcistan'ın FC Iberia takımına konuk oluyor. Turuncu lacivertliler zorlu deplasmandan zaferle dönerek rövanş için avantajı yakalamak ve İstanbul'da adını play-off turuna yazdırmak amacında. FC Iberia - Başakşehir maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 19:02 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 20:22
FC Iberia - Başakşehir | CANLI

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Bu sezon Avrupa'ya Konferans Ligi'nden katılan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında FC Iberia ile kozlarını paylaşıyor. İstanbul temsilcisi kazanarak yoluna devam etmek ve avantaj sağlamak isterken diğer yandan ülke puanına da katkıda bulunmak amacında. FC Iberia - Başakşehir maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FC IBERIA - BAŞAKŞEHİR CANLI TAKİP

FC Iberia - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı yayınlayabilirsinizFC Iberia - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı yayınlayabilirsiniz

PiatekPiatek

FC IBERIA - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LERİ

FC Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenala, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Cheickne, Mamageishvili

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Pelkas, Berkay, Davidson, Deniz, Piatek

Dmitrios PelkasDmitrios Pelkas

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini elerse, play-off turunda İskoçya temsilcisi St. Patrick's Athletic veya Azerbaycan takımı Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

OpokuOpoku

NASIL GELDİLER?

Başakşehir 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita'yı 6-1 ve 4-0'lık sonuçlarla eleyerek adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı. Gürcistan temsilcisi ise Arnavutluk ekibi Partizani'yi 2-0 yenip ikinci maçta 0-0 berabere kalıp turuncu lacivertlilerle karşılaşmaya hak kazandı.

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