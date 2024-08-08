Bu sezon Avrupa'ya Konferans Ligi'nden katılan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında FC Iberia ile kozlarını paylaşıyor. İstanbul temsilcisi kazanarak yoluna devam etmek ve avantaj sağlamak isterken diğer yandan ülke puanına da katkıda bulunmak amacında. FC Iberia - Başakşehir maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
FC IBERIA - BAŞAKŞEHİR CANLI TAKİP
FC Iberia - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı yayınlayabilirsiniz
Piatek
FC IBERIA - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LERİ
FC Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenala, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Cheickne, Mamageishvili
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Pelkas, Berkay, Davidson, Deniz, Piatek
Dmitrios Pelkas
MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini elerse, play-off turunda İskoçya temsilcisi St. Patrick's Athletic veya Azerbaycan takımı Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.