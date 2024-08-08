Bu sezon Avrupa'ya Konferans Ligi'nden katılan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında FC Iberia ile kozlarını paylaşıyor. İstanbul temsilcisi kazanarak yoluna devam etmek ve avantaj sağlamak isterken diğer yandan ülke puanına da katkıda bulunmak amacında. FC Iberia - Başakşehir maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FC IBERIA - BAŞAKŞEHİR CANLI TAKİP