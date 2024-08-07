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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları - İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Paris Olimpiyatları kadrosu!

Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen Filenin Sultanları, zorlu bir rakiple karşı karşıya. Grup aşamasında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Millilerimiz, bu kez tur atlamak için ter dökecek. İtalya karşısında ay-yıldızlılarımızın mücadelesi nefes kesecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 10:25 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:27
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları - İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Paris Olimpiyatları kadrosu!

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Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale yükselmenin heyecanını yaşıyor. Grup aşamasında tek mağlubiyetlerini İtalya karşısında alan Milliler, şimdi yarı finalde aynı rakiple yeniden karşılaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki takım, bu önemli maç öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Hedefleri ise altın madalya kazanmak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları yarı final maçı İtalya ile oynanacak. Türkiye İtalya karşılaşması 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maç akşam saatlerinde bekleniyor.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin yarı final maçının TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

VOLEYBOL OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

8 Ağustos günü oynanacak yarı finaller şöyle:

Brezilya - ABD

Türkiye - İtalya

Bronz madalya maçı 10 Ağustos, Altın madalya maçı 11 Ağustos günü oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımının Olimpiyat kadrosu şöyle:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

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