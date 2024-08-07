Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale yükselmenin heyecanını yaşıyor. Grup aşamasında tek mağlubiyetlerini İtalya karşısında alan Milliler, şimdi yarı finalde aynı rakiple yeniden karşılaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki takım, bu önemli maç öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Hedefleri ise altın madalya kazanmak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları yarı final maçı İtalya ile oynanacak. Türkiye İtalya karşılaşması 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maç akşam saatlerinde bekleniyor.