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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde Çinli rakibine yenildi: Bronz için repesaj karşılaşmasına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek final mücadelesini kaybetti. Rakibine 2-0 yenilen Merve, yarı finale yükselme şansını kaybetti. Çinli Guo finale yükseldiği için Merve, akşam seansında bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıkacak.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:45 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 18:20
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde Çinli rakibine yenildi: Bronz için repesaj karşılaşmasına çıkacak

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek final mücadelesini kaybetti.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo çeyrek finalinde Çinli Quing Guo ile karşılaştı.

Milli tekvandocu Merve Dinçel KavuratMilli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat

Rakibine 2-0 yenilen Merve, yarı finale yükselme şansını kaybetti. Çinli Guo finale yükseldiği için Merve, akşam seansında bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıkacak.

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