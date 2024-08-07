2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde Çinli rakibine yenildi: Bronz için repesaj karşılaşmasına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek final mücadelesini kaybetti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek final mücadelesini kaybetti.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo çeyrek finalinde Çinli Quing Guo ile karşılaştı.
Rakibine 2-0 yenilen Merve, yarı finale yükselme şansını kaybetti. Çinli Guo finale yükseldiği için Merve, akşam seansında bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıkacak.