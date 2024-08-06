Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kanarya birbirinden önemli yıldızlarla sahip olduğu kadrosuyla Fred'in yokluğuna rağmen iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek amacında. Zorlu randevuda Jose Mourinho ve öğrencilerini milyonlarca futbol sever destekliyor. Lille - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

LILLE FENERBAHÇE CANLI TAKİP