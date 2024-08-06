Fenerbahçe 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu eledi.
LUGANO'YU ELEDİ
Bu sezona Şampiyonlar Ligi 2. Tur Ön Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 4-3, ikinci karşılaşmayı ise evinde 2-1 yenerek Fransız ekibinin karşısına çıkmaya hak kazandı.
Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu
MUHTEMEL RAKİPLER SLAVA VEYA UNION SG
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçlar 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri Mert Hakan Yandaş
AVRUPA'DA 273. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna yazıldı
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.
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LILLE'DE SON DURUM
Lille geçen sezon Fransa ligini 4'üncü sırada tamamladı. 59 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandılar. Fransız ekibi bu sezon Heerenveen'den Osame Sahraoui, Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier Villarreal ile kontratı sona eren Aissa Mandi ve PSG'den Ethan Mbappe'yi renklerine bağladı.