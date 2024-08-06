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Lille - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Tur Ön Eleme Turu ilk maçında Lille'e konuk oluyor. Sarı lacivertliler Fransa'da oynanan karşılaşmada avantajlı bir skor elde edip İstanbul'a dönmek amacında. Fred'in yokluğunda orta sahanın performansı merakla bekleniyor. Ayrıca ülke puanı açısından da çok kritik bir eşleşme. Bu nedenle Fransa'da iyi bir sonuçla almamız gerekiyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. Lille - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:46 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 20:21
Lille - Fenerbahçe | İlk 11’ler belli oldu

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Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kanarya birbirinden önemli yıldızlarla sahip olduğu kadrosuyla Fred'in yokluğuna rağmen iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek amacında. Zorlu randevuda Jose Mourinho ve öğrencilerini milyonlarca futbol sever destekliyor. Lille - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

LILLE FENERBAHÇE CANLI TAKİP

Lille Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizLille Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

LILLE FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Lille: Chevalier, Meunier, Santos, Alexsandro, Diakite, Haraldsson, Andre, Gomes, Gudmundsson, Cabella ve David

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko.

Istvan KovacsIstvan Kovacs

DÜDÜK KOVACS'TA

Fenerbahçe'nin deplasmandaki Lille mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapıyor.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstlendiği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alıyor.

Fenerbahçe 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu eledi.Fenerbahçe 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu eledi.

LUGANO'YU ELEDİ

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 2. Tur Ön Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 4-3, ikinci karşılaşmayı ise evinde 2-1 yenerek Fransız ekibinin karşısına çıkmaya hak kazandı.

Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri belli olduFenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu

MUHTEMEL RAKİPLER SLAVA VEYA UNION SG

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçlar 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri Mert Hakan YandaşFenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri Mert Hakan Yandaş

AVRUPA'DA 273. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna yazıldıYoussef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna yazıldı

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

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LILLE'DE SON DURUM

Lille geçen sezon Fransa ligini 4'üncü sırada tamamladı. 59 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandılar. Fransız ekibi bu sezon Heerenveen'den Osame Sahraoui, Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier Villarreal ile kontratı sona eren Aissa Mandi ve PSG'den Ethan Mbappe'yi renklerine bağladı.

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