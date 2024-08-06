İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI ⚾ Türkiye’nin yarı final rakibi kim olacak? İşte maç tarihi ve saati...

İtalya ile Sırbistan arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 8 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. Maç, TSİ 20:00'de başlayacak ve canlı olarak TRT Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak takip edebilecekler. Karşılaşmanın kazananı, A Milli Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi olacak.
FİLENİN SULTANLARININ RAKİBİ BELLİ OLUYOR: İTALYA-SIRBİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ
Paris Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Çin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanlarının yarı finaldeki rakibi, İtalya ile Sırbistan arasındaki mücadelenin sonucuna göre belirlenecek. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise sporseverler tarafından merak ediliyor.
İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün-6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Olimpiyat mücadeleleri TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebiliyor.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.