SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI ⚾ Türkiye'nin yarı final rakibi kim olacak? İşte maç tarihi ve saati...

A Milli Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin'i yenerek yarı final hakkı kazandı. Filenin Sultanlarının yarı finale yükselmesiyle birlikte rakibi araştırılmaya başlandı. A Milli Voleybol Takımımızın yarı final rakibi, İtalya Sırbistan mücadelesinin ardından netleşecek. Bu önemli karşılaşmanın yayın bilgileri ise merak konusu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 17:19 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:19
İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI ⚾ Türkiye’nin yarı final rakibi kim olacak? İşte maç tarihi ve saati...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalya ile Sırbistan arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 8 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. Maç, TSİ 20:00'de başlayacak ve canlı olarak TRT Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak takip edebilecekler. Karşılaşmanın kazananı, A Milli Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi olacak.

FİLENİN SULTANLARININ RAKİBİ BELLİ OLUYOR: İTALYA-SIRBİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Paris Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Çin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanlarının yarı finaldeki rakibi, İtalya ile Sırbistan arasındaki mücadelenin sonucuna göre belirlenecek. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise sporseverler tarafından merak ediliyor.

İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün-6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Olimpiyat mücadeleleri TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebiliyor.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6

Avrupada kura heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirin rakipleri belli oldu!Avrupada kura heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirin rakipleri belli oldu!
Avrupa'da kura heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Başkan Erdoğan’a bu kez Instagram saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e İHA’lı saldırı
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini A Haber’de açıkladı: 2025’te rahatlamayı göreceğiz
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ordu’da saldırıya uğrayan savcı Mücahit Şamil Koca’nın ifadesi ortaya çıktı: Yumruk yedim, 9,5 aylık kızım yaralandı...
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Sergey Şoygu’nun Tahran ziyareti Batı’da bomba etkisi yarattı! Rusya İran’a füze mi verecek?
BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?
Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?
Oruç Reis’in Somali çıkarması Fransızları rahatsız etti! Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın milli enerji vizyonu meyvelerini veriyor
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip Sokakları karıştırın talimatı verdi... Kimse Türkçe konuşmasın
SON DAKİKA