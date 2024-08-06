İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI ⚾ Türkiye’nin yarı final rakibi kim olacak? İşte maç tarihi ve saati...

İtalya ile Sırbistan arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 8 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. Maç, TSİ 20:00'de başlayacak ve canlı olarak TRT Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak takip edebilecekler. Karşılaşmanın kazananı, A Milli Voleybol Takımı mızın yarı finaldeki rakibi olacak.

FİLENİN SULTANLARININ RAKİBİ BELLİ OLUYOR: İTALYA-SIRBİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Paris Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Çin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanlarının yarı finaldeki rakibi, İtalya ile Sırbistan arasındaki mücadelenin sonucuna göre belirlenecek. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise sporseverler tarafından merak ediliyor.