Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozulmuş durumda. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan tarihi bir fark yiyen sarı kırmızılılar gözünü lig maçına çevirdi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozulmuş durumda. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan tarihi bir fark yiyen sarı kırmızılılar gözünü lig maçına çevirdi.
Cuma günü açılış karşılaşmasında Hatayspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'da tek düşünce sahadan galip ayrılarak kötü havayı dağıtmak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürüren sarı kırmızılılarda transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
SARA'NIN İMZASI MORAL OLDU
Beşiktaş mağlubiyetiyle morallerin bozulduğu Galatasaray'da Gabriel Sara transferi camiaya moral oldu. Yıldız futbolcunun gelişi, sarı-kırmızılı taraftarları teselli etti.
ZAHA GELİŞMESİ
Öte yandan Galatasaray'da, ağır Beşiktaş yenilgisinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcunun biletini derbi maçından sonra kesti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Wilfried Zaha'yı gazetecilerin önünde eleştirmişti.
SOL BEKE TANIDIK ADAY
Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında hezimete uğrayan Galatasaray, transferde gaza bastı.
Gabriel Sara'yı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı kırmızılılar'da şimdiki hedef ise sol bek.
KÖHN İLE YOLLAR AYRILIYOR
Yıllardır kanayan yara olan bu bölgeye geçen sezon devre arasında Derrick Köhn transfer edildi.
Ancak Gana asıllı Alman oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un isteklerini karşılayamamasının ardından yolların ayrılması kararlaştırıldı.
ÖNCELİK RIDVAN YILMAZ
Rusya'dan talipleri olan Köhn'ü satmaya hazırlanan yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun yerini ise doldurmak için tanıdık isme yöneldi. Öncelik Glasgow Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz.
Geçen sezonun devre arasında da Rıdvan için girişimler yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu hafta milli oyuncu için yeniden harekete geçilecek.
BEŞİKTAŞ KORKUSU
Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ın teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız.
Sebebi ise; siyah-beyazlı taraftarlardan gelecek tepkiler. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bu yönde ikna etmeye çalışıyor.