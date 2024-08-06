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Galatasaray'a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Gabriel Sara ile kadrosunu güçlendirirken, gündemdeki bir başka isimde ise beklenmedik sorun ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:42 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:42
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozulmuş durumda. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan tarihi bir fark yiyen sarı kırmızılılar gözünü lig maçına çevirdi.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Cuma günü açılış karşılaşmasında Hatayspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'da tek düşünce sahadan galip ayrılarak kötü havayı dağıtmak.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürüren sarı kırmızılılarda transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

SARA'NIN İMZASI MORAL OLDU

Beşiktaş mağlubiyetiyle morallerin bozulduğu Galatasaray'da Gabriel Sara transferi camiaya moral oldu. Yıldız futbolcunun gelişi, sarı-kırmızılı taraftarları teselli etti.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

ZAHA GELİŞMESİ

Öte yandan Galatasaray'da, ağır Beşiktaş yenilgisinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcunun biletini derbi maçından sonra kesti.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Wilfried Zaha'yı gazetecilerin önünde eleştirmişti.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

SOL BEKE TANIDIK ADAY

Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında hezimete uğrayan Galatasaray, transferde gaza bastı.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Gabriel Sara'yı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı kırmızılılar'da şimdiki hedef ise sol bek.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

KÖHN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yıllardır kanayan yara olan bu bölgeye geçen sezon devre arasında Derrick Köhn transfer edildi.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Ancak Gana asıllı Alman oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un isteklerini karşılayamamasının ardından yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

ÖNCELİK RIDVAN YILMAZ

Rusya'dan talipleri olan Köhn'ü satmaya hazırlanan yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun yerini ise doldurmak için tanıdık isme yöneldi. Öncelik Glasgow Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Geçen sezonun devre arasında da Rıdvan için girişimler yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu hafta milli oyuncu için yeniden harekete geçilecek.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

BEŞİKTAŞ KORKUSU

Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ın teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Sebebi ise; siyah-beyazlı taraftarlardan gelecek tepkiler. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bu yönde ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

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