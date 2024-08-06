Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı

Yıllardır kanayan yara olan bu bölgeye geçen sezon devre arasında Derrick Köhn transfer edildi.

Rusya'dan talipleri olan Köhn'ü satmaya hazırlanan yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun yerini ise doldurmak için tanıdık isme yöneldi. Öncelik Glasgow Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz.

Geçen sezonun devre arasında da Rıdvan için girişimler yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu hafta milli oyuncu için yeniden harekete geçilecek.