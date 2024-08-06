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Bellona, Kayserispor'un isim sponsoru oldu: 2024-2025 Süper Lig sezonuna güçlü destek!

Türkiye'nin lider mobilya markalarından Bellona, 2024-2025 Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu. Bu anlaşma, Bellona'nın Türk futboluna ve Kayseri'ye olan desteğini bir kez daha kanıtladı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:56 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:56
Bellona, Kayserispor’un isim sponsoru oldu: 2024-2025 Süper Lig sezonuna güçlü destek!

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Kayseri'nin iki önemli değeri, futbolda birleşerek önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye'nin lider mobilya markalarından Bellona, 2024-2025 Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu. Bu anlaşma, Bellona'nın Türk futboluna ve Kayseri'ye olan desteğini bir kez daha kanıtladı. Yeni sezonda Bellona Kayserispor adıyla mücadele edecek takımın isim sponsorluğu, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, bu iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri'nin futbola olan tutkusunu ve ilgisini yakından biliyoruz. Bellona olarak, Bellona Kayserispor'a destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu isim sponsorluğu, Bellona'nın spora ve sporculara verdiği önemin somut bir göstergesidir. Amacımız, Bellona Kayserispor'un başarısını en üst seviyeye taşımak ve şehrimizin takımına her türlü desteği sağlamaktır. Bu iş birliği ile sadece Bellona Kayserispor'a değil, aynı zamanda Kayseri halkına ve Türk futboluna da katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bellona isminin, Kayserispor'a başarılı bir sezon getirmesini yürekten diliyoruz."

Bu iş birliği, Bellona'nın sporun gelişimine katkıda bulunma misyonunun önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bellona, Kayserispor'un yanında yer alarak spora ve topluma olan katkısını güçlendirmeye devam ediyor.

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