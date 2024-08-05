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Avrupa'da kura heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdikleri başarılarla ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un play-off turu rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:05 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 14:39
Avrupa’da kura heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu!

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Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşandı.

Okan Buruk, Jose Mourinho, van Bronckhorst, Abdullah Avcı ve Çağdaş Atan.Okan Buruk, Jose Mourinho, van Bronckhorst, Abdullah Avcı ve Çağdaş Atan.

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlendi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimiGalatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmayı 20 ya da 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 27 ya da 28 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

Galatasaray, İsviçre takımlarına karşı daha önce 17 maça çıktı;

11 galibiyet
2 beraberlik
4 mağlubiyet

KADRO DEĞERLERİ

Galatasaray: 210.7 M€
Young Boys: 63.7 M€

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Sarı lacivertliler üst tura yükselmesi halinde Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kanarya, ilk karşılaşmayı 20 ya da 21 Ağustos'ta sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 27 ya da 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

İKİ EKİP DE TANIDIK

Fenerbahçe iki sezon öncesi Slavia Prag ile Avrupa Ligi'nde, geçen sezon Union SG ile ise UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştı.

KADRO DEĞERLERİ

Fenerbahçe: 252.3 M€
Lille: 243.5 M€
Slavia Prag: 87.8 M€
Union SG: 86.9 M€

BeşiktaşBeşiktaş

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

LUGANO'YU FENERBAHÇE ELEDİ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Lugano, 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşmişti. Sarı lacivertliler iki maçı da kazanarak İsviçre ekibini UEFA Avrupa Ligi'ne gönderdi.

GEÇEN SEZON FELAKET YAŞANDI

Lugano Beşiktaş'a da yabancı değil. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da İsviçre temsilcisi karşısında 2-0 öne geçen Beşiktaş, sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı ve bu sonuç sezonun kırılma anlarından biri olmuştu.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Rapid Wien'i eleyip play-off turuna yükselmesi halinde, Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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