Avrupa’da kura heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Sarı lacivertliler üst tura yükselmesi halinde Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kanarya, ilk karşılaşmayı 20 ya da 21 Ağustos'ta sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 27 ya da 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

İKİ EKİP DE TANIDIK

Fenerbahçe iki sezon öncesi Slavia Prag ile Avrupa Ligi'nde, geçen sezon Union SG ile ise UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştı.

KADRO DEĞERLERİ

Fenerbahçe: 252.3 M€

Lille: 243.5 M€

Slavia Prag: 87.8 M€

Union SG: 86.9 M€