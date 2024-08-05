Avrupa’da kura heyecanı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Sıra Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’de

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanıyor

Okan Buruk, Jose Mourinho, van Bronckhorst, Abdullah Avcı ve Çağdaş Atan.



KURA SAATLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli oldu.



UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.