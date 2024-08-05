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Avrupa'da kura heyecanı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Sıra Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'de

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdikleri başarılarla ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in play-off turu rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi için çekilen kuralar sonucunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:05 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 13:26
Avrupa’da kura heyecanı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Sıra Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’de

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Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanıyor

Okan Buruk, Jose Mourinho, van Bronckhorst, Abdullah Avcı ve Çağdaş Atan.Okan Buruk, Jose Mourinho, van Bronckhorst, Abdullah Avcı ve Çağdaş Atan.

KURA SAATLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimiGalatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmayı 20 ya da 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 27 ya da 28 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

Galatasaray, İsviçre takımlarına karşı daha önce 17 maça çıktı;

11 galibiyet
2 beraberlik
4 mağlubiyet

KADRO DEĞERLERİ

Galatasaray: 210.7 M€
Young Boys: 63.7 M€

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Sarı lacivertliler üst tura yükselmesi halinde Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kanarya, ilk karşılaşmayı 20 ya da 21 Ağustos'ta sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 27 ya da 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

KADRO DEĞERLERİ

Fenerbahçe: 252.3 M€
Lille: 243.5 M€
Slavia Prag: 87.8 M€
Union SG: 86.9 M€

BeşiktaşBeşiktaş
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu


TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

BaşakşehirBaşakşehir
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi

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