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Mete Gazoz çeyrek finalde Paris 2024'e veda etti! Boksta Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi | Hatice Akbaş finalde

Milli okçumuz Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız rakibini beraberlik atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'le yarışan Mete Gazoz 6-4 mağlup oldu ve Paris 2024'e veda etti. İtalya ile karşılaşan voleybol takımımız ise 3-0 mağlup olsa da çeyrek finali garantiledi. Boksta Esra Yıldız Kahraman çeyrek final mücadelesinde Brezilyalı rakibini 4-1 mağlup etti ve yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Kadınlar 54 kiloda madalya hedefleyen Hatice Akbaş ise yarı finalde Im Ae-ji'yi yenerek adını finale yazdırdı. Akbaş 8 Ağustos'ta altın madalya için ringe çıkacak.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 10:55 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 18:12
Mete Gazoz çeyrek finalde Paris 2024’e veda etti! Boksta Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi | Hatice Akbaş finalde

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.

Fransız sporcu Thomas ChiraultFransız sporcu Thomas Chirault

Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.

Milli okçumuz Mete GazozMilli okçumuz Mete Gazoz

Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.

Milli okçumuz Mete GazozMilli okçumuz Mete Gazoz

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE PARİS 2024'E VEDA
Milli okçumuz Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, okçuluk erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

Son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sounda 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin ile karşılaşan sporcumuz, rakibine 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı A Milli Kadın Voleybol Takımı

VOLEYBOLDA HÜZÜN
Öte yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak.

Milli boksör Esra Yıldız KahramanMilli boksör Esra Yıldız Kahraman


BOKSTA MADALYA GARANTİ

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda Brezilyalı Jucielen Romeo'yu yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg çeyrek finalinde Brezilya'dan Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Bronz madalyayı garantileyen milli sporcu yarı finalde 7 Ağustos Çarşamba akşamı Tayvan'dan 1 numaralı seri başı Yu Ting Lin ile karşılaşacak.

Adem AsilAdem Asil

ADEM ASİL 5'İNCİLİKLE YETİNDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler halka aletinde Adem Asil, 5'inci oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde halka aleti finalleri yapıldı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.966 puanla organizasyonu 5'inci tamamladı.

Aynı disiplinde Yang Liu 15.300 puanla altın, vatandaşı Jingyuan Zou 15.233 puanla gümüş, Yunan Eleftherios Petrounias 15.100 puanla bronz madalya elde etti.

Hatice AkbaşHatice Akbaş

HATİCE AKBAŞ FİNALDE

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Hatice Akbaş, Güney Koreli rakibi Im Ae-ji ile yarı finalde karşılaştı. Milli boksör mücadeleden galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Akbaş 8 Ağustos'ta Çinli Chang Yuan ile altın madalya mücadelesi için ringe çıkacak.

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Mete Gazoz çeyrek finalde Paris 2024’e veda etti! Boksta Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi | Hatice Akbaş finalde
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