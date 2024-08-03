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Süper Kupa: Galatasaray - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kozlarını paylaşıyor. Sezona kupayla başlayarak moral bulmak isteyen iki ezeli rakip, kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda paylaşıyor. Birbirinden önemli yıldızların sahne alacağı zorlu randevuda Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Bir tarafta Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve diğer tarafta ise Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista. Kıran kırana geçmesi muhtemel derbide kazanan takım merakla bekleniyor. Giovanni van Bronckhorst'un hedefi ilk maçında zafer elde etmek. Okan Buruk'un da üst üste bu mutluluğa ulaşmak. Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 19:18 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 19:25
Süper Kupa: Galatasaray - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile Trabzonspor'u 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ile siyah beyazlılar kozlarını binlerce taraftarın önünde paylaşıyor. İki takımın da hedefi sezonu kupa ile açarak moral bulmak amacında. Derbide alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI CANLI TAKİP


ATV CANLI YAYIN

Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmiştiGalatasaray geçen sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmişti

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Atilla Karaoğlan zorlu randevuda düdük çalıyorAtilla Karaoğlan zorlu randevuda düdük çalıyor

DÜDÜK KARAOĞLAN'DA

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun.

Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı geçen sezon yenmeyi başaramadıBeşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı geçen sezon yenmeyi başaramadı

EZELİ REKABETTE 356. MAÇ

Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya geliyor. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette sarı-kırmızılıların attığı 496 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

Okan Buruk kupalarına bir yenisini daha eklemek amacındaOkan Buruk kupalarına bir yenisini daha eklemek amacında

OKAN BURUK'UN HEDEFİ ÜST ÜSTE ZAFERLER

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Sarı-kırmızılıların tarihinde daha önce 17 Süper Kupa bulunurken bu başarılarına Beşiktaş karşısında bir yenisini daha eklemek istiyor. Galatasaray son olarak 2023-2024 sezonunda Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü. Tecrübeli teknik adam kariyerine bir kupa dahaa eklemek amacında.

Giovanni van Bronckhorst'un hedefi ilk maçta kupa kaldırmakGiovanni van Bronckhorst'un hedefi ilk maçta kupa kaldırmak

KARTAL DUBLE PEŞİNDE

Siyah beyazlılar her ne kadar geçen sezon ligde istemediği bir performansa imza atsa da ezeli rakibi Trabzonspor'u son dakikalarda attığı golle 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Kartal'da şimdiki hedef yeni sezona kupa ile başlayarak hem duble yapmak hem de kaldığı yerden devam etmek.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek girmeye çalışacak.

Süper Kupa ATV'den canlı yayınlanıyorSüper Kupa ATV'den canlı yayınlanıyor

SÜPER KUPA'YI KAZANAN TAKIMLAR

Tarih

Stat

1. Takım

Skor

2. Takım

07.04.2024

11 NİSAN STADYUMU

GALATASARAY

3-0
(HÜKMEN)

FENERBAHÇE

30.07.2022

ATATÜRK OLİMPİYAT

TRABZONSPOR

4-0

DEMİR GRUP SİVASSPOR

05.01.2022

 AHMED BİN ALİ (DOHA)

BEŞİKTAŞ

1 - 1
(4-2 P.)

 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

27.01.2021

ATATÜRK OLİMPİYAT

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

1-2

TRABZONSPOR

07.08.2019

ANKARA ERYAMAN

AKHİSARSPOR

0-1

GALATASARAY

05.08.2018

KONYA B.Ş. BELEDİYE

GALATASARAY

1 - 1
(4 - 5 P.)

AKHİSARSPOR

06.08.2017

SAMSUN YENİ 19 MAYIS

BEŞİKTAŞ A.Ş.

1 - 2

 ATİKER KONYASPOR

13.08.2016

KONYA B.Ş. BELEDİYE

BEŞİKTAŞ A.Ş.

1 - 1
(0 - 3 P.)

GALATASARAY A.Ş.

08.08.2015

OSMANLI STADI

GALATASARAY A.Ş.

1 - 0

BURSASPOR

25.08.2014

MANİSA 19 MAYIS

FENERBAHÇE

0 - 0
(3 - 2 P.)

GALATASARAY

11.08.2013

BŞ. BLD. KADİR HAS

GALATASARAY

1 - 0

FENERBAHÇE

12.08.2012

YENİ ERZURUM

GALATASARAY

3 - 2

FENERBAHÇE

07.08.2010

ATATÜRK OLİMPİYAT

BURSASPOR

0 - 3

TRABZONSPOR

02.08.2009

ATATÜRK OLİMPİYAT

BEŞİKTAŞ

0 - 2

FENERBAHÇE

17.08.2008

MSV ARENA

GALATASARAY

2 - 1

KAYSERİSPOR

05.08.2007

RHEINENERGIE STADI

FENERBAHÇE

2 - 1

BEŞİKTAŞ

30.07.2006

COMMERZBANK ARENA

GALATASARAY

0 - 1

BEŞİKTAŞ

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