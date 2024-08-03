Süper Kupa: Galatasaray - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı geçen sezon yenmeyi başaramadı EZELİ REKABETTE 356. MAÇ Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya geliyor. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette sarı-kırmızılıların attığı 496 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

Okan Buruk kupalarına bir yenisini daha eklemek amacında OKAN BURUK'UN HEDEFİ ÜST ÜSTE ZAFERLER Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Sarı-kırmızılıların tarihinde daha önce 17 Süper Kupa bulunurken bu başarılarına Beşiktaş karşısında bir yenisini daha eklemek istiyor. Galatasaray son olarak 2023-2024 sezonunda Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü. Tecrübeli teknik adam kariyerine bir kupa dahaa eklemek amacında.

Giovanni van Bronckhorst'un hedefi ilk maçta kupa kaldırmak KARTAL DUBLE PEŞİNDE Siyah beyazlılar her ne kadar geçen sezon ligde istemediği bir performansa imza atsa da ezeli rakibi Trabzonspor'u son dakikalarda attığı golle 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Kartal'da şimdiki hedef yeni sezona kupa ile başlayarak hem duble yapmak hem de kaldığı yerden devam etmek. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek girmeye çalışacak.

Süper Kupa ATV'den canlı yayınlanıyor SÜPER KUPA'YI KAZANAN TAKIMLAR Tarih Stat 1. Takım Skor 2. Takım 07.04.2024 11 NİSAN STADYUMU GALATASARAY 3-0

(HÜKMEN) FENERBAHÇE 30.07.2022 ATATÜRK OLİMPİYAT TRABZONSPOR 4-0 DEMİR GRUP SİVASSPOR 05.01.2022 AHMED BİN ALİ (DOHA) BEŞİKTAŞ 1 - 1

(4-2 P.) FRAPORT TAV ANTALYASPOR 27.01.2021 ATATÜRK OLİMPİYAT MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-2 TRABZONSPOR 07.08.2019 ANKARA ERYAMAN AKHİSARSPOR 0-1 GALATASARAY 05.08.2018 KONYA B.Ş. BELEDİYE GALATASARAY 1 - 1

(4 - 5 P.) AKHİSARSPOR 06.08.2017 SAMSUN YENİ 19 MAYIS BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 2 ATİKER KONYASPOR 13.08.2016 KONYA B.Ş. BELEDİYE BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1

(0 - 3 P.) GALATASARAY A.Ş. 08.08.2015 OSMANLI STADI GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 BURSASPOR 25.08.2014 MANİSA 19 MAYIS FENERBAHÇE 0 - 0

(3 - 2 P.) GALATASARAY 11.08.2013 BŞ. BLD. KADİR HAS GALATASARAY 1 - 0 FENERBAHÇE 12.08.2012 YENİ ERZURUM GALATASARAY 3 - 2 FENERBAHÇE 07.08.2010 ATATÜRK OLİMPİYAT BURSASPOR 0 - 3 TRABZONSPOR 02.08.2009 ATATÜRK OLİMPİYAT BEŞİKTAŞ 0 - 2 FENERBAHÇE 17.08.2008 MSV ARENA GALATASARAY 2 - 1 KAYSERİSPOR 05.08.2007 RHEINENERGIE STADI FENERBAHÇE 2 - 1 BEŞİKTAŞ 30.07.2006 COMMERZBANK ARENA GALATASARAY 0 - 1 BEŞİKTAŞ