Süper Kupa: Galatasaray - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile Trabzonspor'u 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ile siyah beyazlılar kozlarını binlerce taraftarın önünde paylaşıyor. İki takımın da hedefi sezonu kupa ile açarak moral bulmak amacında. Derbide alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI CANLI TAKİP
Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmişti
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Atilla Karaoğlan zorlu randevuda düdük çalıyor
DÜDÜK KARAOĞLAN'DA
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun.