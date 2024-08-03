Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile Trabzonspor'u 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ile siyah beyazlılar kozlarını binlerce taraftarın önünde paylaşıyor. İki takımın da hedefi sezonu kupa ile açarak moral bulmak amacında. Derbide alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI CANLI TAKİP
Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmişti
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
GOLLER
Ciro Immobile ilk dakikada perdeyi açtı - İtalyan golcü Süper Kupa'da en erken gol atan isim oldu
Ciro Immobile Süper Kupa tarihine geçti
REKORLA BAŞLADI
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, karşılaşmanın 23. saniyesinde topu ağlarla buluşturdu. Victor Nelsson'un hatasıyla Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan deneyimli futbolcu fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Mauro Icardi'ye ait 50 saniyelik rekoru da devralırken süreyi de yarısından daha az seviyeye indirmeyi başardı.