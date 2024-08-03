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Süper Kupa: Galatasaray - Beşiktaş | CANLI

Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kozlarını paylaşıyor. Sezona kupayla başlayarak moral bulmak isteyen iki ezeli rakip, kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda paylaşıyor. Birbirinden önemli yıldızların sahne alacağı zorlu randevuda Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Bir tarafta Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve diğer tarafta ise Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista. Kıran kırana geçmesi muhtemel derbide kazanan takım merakla bekleniyor. Giovanni van Bronckhorst'un hedefi ilk maçında zafer elde etmek. Okan Buruk'un da üst üste bu mutluluğa ulaşmak. Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 19:18 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 21:50
Süper Kupa: Galatasaray - Beşiktaş | CANLI

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Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile Trabzonspor'u 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ile siyah beyazlılar kozlarını binlerce taraftarın önünde paylaşıyor. İki takımın da hedefi sezonu kupa ile açarak moral bulmak amacında. Derbide alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI CANLI TAKİP


ATV CANLI YAYIN

Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmiştiGalatasaray geçen sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmişti

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

GOLLER

Ciro Immobile ilk dakikada perdeyi açtı - İtalyan golcü Süper Kupa'da en erken gol atan isim oldu

GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş

Ciro Immobile Süper Kupa tarihine geçtiCiro Immobile Süper Kupa tarihine geçti

REKORLA BAŞLADI

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, karşılaşmanın 23. saniyesinde topu ağlarla buluşturdu. Victor Nelsson'un hatasıyla Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan deneyimli futbolcu fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Mauro Icardi'ye ait 50 saniyelik rekoru da devralırken süreyi de yarısından daha az seviyeye indirmeyi başardı.

Beşiktaş'ın yeni yabancıları ilk 11'deydiBeşiktaş'ın yeni yabancıları ilk 11'deydi

YENİ YABANCILAR İLK 11'DE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı 3 yabancı yıldız Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile formayı kapmayı başardı. Emirhan Topçu ise karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Elias JelertElias Jelert

JELERT YOK, BATSHUAYI YEDEKTE

Galatasaray şu ana kadar 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmişti. Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak kontratı uzatıldı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi takıma dahil edildi ve Kopenhag'dan Elias Jelert 9 milyon euroya İstanbul'a getirildi. Danimarkalı bek ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Belçikalı forvet ise yedek kulübesinde şans bekledi.

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