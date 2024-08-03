Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile Trabzonspor'u 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ile siyah beyazlılar kozlarını binlerce taraftarın önünde paylaşıyor. İki takımın da hedefi sezonu kupa ile açarak moral bulmak amacında. Derbide alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI CANLI TAKİP