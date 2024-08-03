Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finale yükseldi! İşte Paris’te günün programı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk klasik yay müsabakalarında son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaşan 17 yaşındaki Gökkır, ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü.
Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skora eşitlik getirirken final turunu da kazanarak skoru 6-4'e getirdi.
ÇEYREK FİNALDE GÜNEY KORELİ İLE KARŞILAŞACAK
Milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile Tayvanlı Chien-Ying Lei müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
8 BRANŞTA 23 MİLLİ SPORCU
Öte yandan bugün Paris Olimpiyatları'nda 8 branşta 23 milli sporcu müsabakalara çıkacak.
GÖZLER BOKS MÜSABAKALARINDA
Gözler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun üzerinde olacak. İki milli boksör çeyrek final mücadelesi verecek.
Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile Buse Naz Çakıroğlu ise Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.