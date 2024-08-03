Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finale yükseldi! İşte Paris’te günün programı

ÇEYREK FİNALDE GÜNEY KORELİ İLE KARŞILAŞACAK Milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile Tayvanlı Chien-Ying Lei müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

GÖZLER BOKS MÜSABAKALARINDA Gözler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu 'nun üzerinde olacak. İki milli boksör çeyrek final mücadelesi verecek.

Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile Buse Naz Çakıroğlu ise Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.