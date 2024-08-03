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GS BJK Süper Kupa finali saat kaçta? 2024 Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ve Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Galatasaray, Süper Kupa’yı daha önce 7 kez kazanırken, Beşiktaş 2 kez mutlu sona ulaştı. İki takım Süper Kupa'da 8 kez karşılaşmış, Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyon olmuştur. Peki GS BJK Süper Kupası ne zaman? Süper Kupa 2024 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 11:50 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 11:50
GS BJK Süper Kupa finali saat kaçta? 2024 Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

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Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray, bu yıl da Beşiktaş'ı yenerek başarıyı sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise yeni transferleriyle kupa hedefliyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Süper Kupa hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Galatasaray - Beşiktaş Derbisi, Süper Kupa'yı Ateşleyecek!

Türkiye'nin iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşmak için 3 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Atilla Karaoğlan Düdük Çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalini yönetecek hakemi de açıkladı. Kritik mücadelede düdüğü Atilla Karaoğlan çalacak.

Rekabette 356. Randevu

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelerek ezeli rekabetlerinde 356. randevuya çıkacak. 22 Ağustos 1924'te oynanan ilk maçtan bu yana geçen sürede taraflar 355 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 127'sini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Kupa'da 9. Kez Karşı Karşıya

İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa formatlarında olmak üzere daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez kupayı kazanmayı başardı.

Galatasaray Üst Üste 2. Kupasını İstiyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin çekilmesiyle Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray, bu kupayı toplamda 17. kez müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2023-2024 sezonunda da kupayı kaldırmıştı.

Beşiktaş, Sezona Kupa ile Başlamak İstiyor

Geçtiğimiz sezonu istediği gibi geçiremeyen ve teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni bir sayfa açtı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı yenerek sezona kupa ile başlamayı ve taraftarına moral vermek istiyor.

Son 6 Sezonun Şampiyonları

2023-2024: Galatasaray

2022-2023: Trabzonspor

2021-2022: Beşiktaş

2020-2021: Trabzonspor

2019-2020: Galatasaray

2018-2019: Akhisarspor

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