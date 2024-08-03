GS BJK Süper Kupa finali saat kaçta? 2024 Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray, bu yıl da Beşiktaş'ı yenerek başarıyı sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise yeni transferleriyle kupa hedefliyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Süper Kupa hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Galatasaray - Beşiktaş Derbisi, Süper Kupa'yı Ateşleyecek!
Türkiye'nin iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşmak için 3 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Atilla Karaoğlan Düdük Çalacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalini yönetecek hakemi de açıkladı. Kritik mücadelede düdüğü Atilla Karaoğlan çalacak.
Rekabette 356. Randevu
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelerek ezeli rekabetlerinde 356. randevuya çıkacak. 22 Ağustos 1924'te oynanan ilk maçtan bu yana geçen sürede taraflar 355 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 127'sini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Kupa'da 9. Kez Karşı Karşıya
İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa formatlarında olmak üzere daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez kupayı kazanmayı başardı.
Galatasaray Üst Üste 2. Kupasını İstiyor
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin çekilmesiyle Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray, bu kupayı toplamda 17. kez müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2023-2024 sezonunda da kupayı kaldırmıştı.