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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr'ye konuştu: Transfer gelecek mi?

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, kupasının sahibi oldu. Şampiyonluk sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:50 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 23:50
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?

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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.



HÜSEYİN YÜCEL TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU

Tarihi zafer sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr'ye konuştu



Yücel şu ifadelere yer verdi:

Çok mutluyuz özellikle ben taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burayı resmen İnönü'ye çevirdiler. Allah onlardan razı olsun. Beşiktaş artık özlenen günlerine dönmeye başladı. Daha da iyi olacaktır. Eksiklerimize de biliyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Kesinlikle gelecek.



TRANSFER OLACAK MI?

Transfer gelecek. Defansta eksiklerimiz var. Gayet iyi biliyoruz, o alana takviye yapacağız inşallah.

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