GS BJK Süper Kupası ne zaman? Süper Kupa 2024 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Beşiktaş Derbisi şifreli mi?

Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray, bu yıl da Beşiktaş'ı yenerek başarıyı sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise yeni transferleriyle kupa hedefliyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Süper Kupa hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Galatasaray - Beşiktaş Derbisi, Süper Kupa'yı Ateşleyecek!

Türkiye'nin iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşmak için 3 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.