Trabzonspor - Ruzomberok | CANLI

Trabzonspor Ruzomberok'u ilk maçta 2-0 yendi TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? İlk karşılaşmada Slovakya'dan 2-0'lık zaferle ayrılan Trabzonspor, sahasında oynadığı mücadelede büyük bir avantaja sahip. Bordo mavililere galibiyet, beraberlik ve 1 farklı yenilgi yetiyor. 2 farklı mağlubiyette tur uzatmaya gidiyor. Daha fazla fark olursa Slovak temsilcisi adını üst tura yazdıracak.

Trabzonspor bu sezon Papara Park'taki ilk maçında kazanmak istiyor MUHTEMEL RAKİP WISLA KRAKOW VEYA RAPID WIEN Uzun süredir Avrupa kupalarında başarıya hasret kalan Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Polonya temsilcisi Wisla Krakow veya Avusturya'nın başkent ekiplerinden Rapid Wien ile karşılaşacak. Eşleşmede ilk karşılaşmayı Rapid Wien 2-1 kazanmıştı. Fırtına, maçlarını 8 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.

Uğurcan Çakır ilk maçında harika bir performans sergilemişti GÖZLER UĞURCAN ÇAKIR'DA Geçen sezonu çok da istemediği bir noktada tamamlayan Uğurcan Çakır, EURO 2024'te de forma giyememişti. Başarılı kaleci yeni seneye ise muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Slovakya'da takımını adeta ipten alan kaptan, galibiyetin de mimarı olmuştu. Bu akşam da deneyimli eldivene çevrildi. Taraftar da hem tribünde hem de sosyal medyada destek vererek performansına vurgu yapıyor.

Denis Draguş ilk karşılaşmada gol atmayı başaramamıştı



TARİHİ GALİBİYETLER ALDI Trabzonspor tarihinde birçok önemli Avrupa devini yenerek hafızalarda yer edindi. Karadeniz temsilcisi son dönemde ise istediği başarıları elde edemedi. Yeni sayfa açan Fırtına'nın aldığı sonuçlar halen akıllardaki yerini koruyor. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i, 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirdi.