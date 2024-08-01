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Trabzonspor - Ruzomberok | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok'u ağırlıyor. İlk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan bordo mavililer bu sezon ilk kez Papara Park'ta seyircisinin karşısına çıkıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri evinde de kazanarak bir üst tura yükselmek ve iddiasını sürdürmek amacında. Binlerce taraftarın destek verdiği zorlu randevunun sonucu merakla bekleniyor. Trabzonspor - Ruzomberok maçının kritik anlarını, önemli pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 19:06 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 20:21
Trabzonspor - Ruzomberok | CANLI

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Geçen sezon elde ettiği üçüncülük sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı kazanan Trabzonspor, Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşmişti. Bordo mavililer ilk mücadeleden Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleri ile sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Bordo mavililer rakibini bu akşam Papara Park'ta ağırlıyor. Bu sezon ilk defa taraftarının karşısına çıkan Fırtına'nın hedefi evinde de kazanarak yoluna devam edebilmek. Trabzonspor - Ruzomberok maçının kritik anlarını, önemli pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibi ile eşleşecekTrabzonspor Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibi ile eşleşecek

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, John David Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Edin Vişça, Trezeguet, Denis Draguş

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec.

Edin Vişça ilk maçın en iyilerindendiEdin Vişça ilk maçın en iyilerindendi

MAÇA SIRP HAKEM

UEFA sıralaması için büyük önem taşıyan mücadeleyi, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetiyor. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic üstleniyor.

Trabzonspor Ruzomberok'u ilk maçta 2-0 yendiTrabzonspor Ruzomberok'u ilk maçta 2-0 yendi

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk karşılaşmada Slovakya'dan 2-0'lık zaferle ayrılan Trabzonspor, sahasında oynadığı mücadelede büyük bir avantaja sahip. Bordo mavililere galibiyet, beraberlik ve 1 farklı yenilgi yetiyor. 2 farklı mağlubiyette tur uzatmaya gidiyor. Daha fazla fark olursa Slovak temsilcisi adını üst tura yazdıracak.

Trabzonspor bu sezon Papara Park'taki ilk maçında kazanmak istiyorTrabzonspor bu sezon Papara Park'taki ilk maçında kazanmak istiyor

MUHTEMEL RAKİP WISLA KRAKOW VEYA RAPID WIEN

Uzun süredir Avrupa kupalarında başarıya hasret kalan Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Polonya temsilcisi Wisla Krakow veya Avusturya'nın başkent ekiplerinden Rapid Wien ile karşılaşacak. Eşleşmede ilk karşılaşmayı Rapid Wien 2-1 kazanmıştı. Fırtına, maçlarını 8 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.

Uğurcan Çakır ilk maçında harika bir performans sergilemiştiUğurcan Çakır ilk maçında harika bir performans sergilemişti

GÖZLER UĞURCAN ÇAKIR'DA

Geçen sezonu çok da istemediği bir noktada tamamlayan Uğurcan Çakır, EURO 2024'te de forma giyememişti. Başarılı kaleci yeni seneye ise muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Slovakya'da takımını adeta ipten alan kaptan, galibiyetin de mimarı olmuştu. Bu akşam da deneyimli eldivene çevrildi. Taraftar da hem tribünde hem de sosyal medyada destek vererek performansına vurgu yapıyor.

Denis Draguş ilk karşılaşmada gol atmayı başaramamıştıDenis Draguş ilk karşılaşmada gol atmayı başaramamıştı

TARİHİ GALİBİYETLER ALDI

Trabzonspor tarihinde birçok önemli Avrupa devini yenerek hafızalarda yer edindi. Karadeniz temsilcisi son dönemde ise istediği başarıları elde edemedi. Yeni sayfa açan Fırtına'nın aldığı sonuçlar halen akıllardaki yerini koruyor.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i, 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirdi.

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a geri döndükten sonra ilk kez Slovakya'da forma giydiAnthony Nwakaeme, Trabzonspor'a geri döndükten sonra ilk kez Slovakya'da forma giydi

EN FARKLI GALİBİYETLER

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 150 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo mavili ekip, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Karadeniz ekibinin unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

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AVRUPA LİGİ'NDE 95'İNCİ KEZ

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçında mücadele ediyor.

Bu kulvarda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 94 maçta 37 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

Rakip fileleri 129 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Cihan Çanak Ruzomberok'a attığı harika golle Trabzonspor kariyerine önemli bir giriş yapmıştıCihan Çanak Ruzomberok'a attığı harika golle Trabzonspor kariyerine önemli bir giriş yapmıştı

İKİNCİ DEFA SLOVAKLAR

Trabzonspor, Slovakya temsilcileriyle Avrupa kupalarında ikinci kez rakip oldu.

İlk olarak 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaşan Karadeniz ekibi, deplasmanda rakibine 2-1 yenilmesine karşın, sahasında 4-1 kazanarak tur atladı.

Tarihinde eşleştiği ikinci Slovak takımı olan Ruzomberok karşısında ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan bordo-mavililer, bu avantajını rövanşta değerlendirmesi halinde yine bir Slovakya temsilcisini saf dışı bırakarak yoluna devam edecek.

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