Trabzonspor - Ruzomberok | CANLI

Trabzonspor Ruzomberok'u ilk maçta 2-0 yendi
TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
İlk karşılaşmada Slovakya'dan 2-0'lık zaferle ayrılan Trabzonspor, sahasında oynadığı mücadelede büyük bir avantaja sahip. Bordo mavililere galibiyet, beraberlik ve 1 farklı yenilgi yetiyor. 2 farklı mağlubiyette tur uzatmaya gidiyor. Daha fazla fark olursa Slovak temsilcisi adını üst tura yazdıracak.
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MUHTEMEL RAKİP WISLA KRAKOW VEYA RAPID WIEN
Uzun süredir Avrupa kupalarında başarıya hasret kalan Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Polonya temsilcisi Wisla Krakow veya Avusturya'nın başkent ekiplerinden Rapid Wien ile karşılaşacak. Eşleşmede ilk karşılaşmayı Rapid Wien 2-1 kazanmıştı. Fırtına, maçlarını 8 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.
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GÖZLER UĞURCAN ÇAKIR'DA
Geçen sezonu çok da istemediği bir noktada tamamlayan Uğurcan Çakır, EURO 2024'te de forma giyememişti. Başarılı kaleci yeni seneye ise muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Slovakya'da takımını adeta ipten alan kaptan, galibiyetin de mimarı olmuştu. Bu akşam da deneyimli eldivene çevrildi. Taraftar da hem tribünde hem de sosyal medyada destek vererek performansına vurgu yapıyor.
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TARİHİ GALİBİYETLER ALDI
Trabzonspor tarihinde birçok önemli Avrupa devini yenerek hafızalarda yer edindi. Karadeniz temsilcisi son dönemde ise istediği başarıları elde edemedi. Yeni sayfa açan Fırtına'nın aldığı sonuçlar halen akıllardaki yerini koruyor.
Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i, 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirdi.
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EN FARKLI GALİBİYETLER
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 150 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.
Bordo mavili ekip, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Karadeniz ekibinin unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.