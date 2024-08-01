Paris’te ’trans’ boksör skandalı! Busenaz Sürmeneli’nin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildi



İtalyan boksör ayakta kalmayı başardı ve birkaç dakika sonra köşesine gidip 'çok acıdı' dedi.

İTALYAN BOKSÖR MÜCADELEDEN 46. SANİYEDE ÇEKİLDİ

Carini, köşesine danıştıktan sonra 46. saniyede müsabakadan çekilme kararı aldı ve Khelif galip ilan edildi. Karar sonrası İtalyan boksör gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından açıklamada bulunan İtalyan boksör Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" dedi.



CEZAYİR OLİMPİYAT KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cezayir Olimpiyat Komitesi, "Kişiliğine ve onuruna yönelik bu tür saldırılar, özellikle Olimpiyatlarda kariyerinin zirvesine hazırlanırken, son derece haksızdır. COA şampiyonumuzu korumak için gerekli tüm önlemleri aldı" dedi.





KHELIF ÇEYREK FİNALİ GEÇERSE BUSENAZ SÜRMENELİ İLE KARŞILAŞACAK

Khelif'in çeyrek finali geçmesi durumunda yarı finalde 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile karşılaşma durumu var. Mili boksörümüz çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN