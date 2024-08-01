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Paris'te 'trans' boksör skandalı! Busenaz Sürmeneli'nin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildi

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında yapılan sapkın LGBT propagandası sonrası müsabakalarda da usulsüzlükler yaşanıyor. Son olarak 66 kiloda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Bugün 66 kiloda ringe çıkan Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. Khelif'in sert yumruğu sonrası maçı 46. saniyede bırakan İtalyan boksörün büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Khelif'in çeyrek finali geçmesi durumunda yarı finalde 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile karşılaşma durumu var.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 16:40 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 16:56
Paris’te ’trans’ boksör skandalı! Busenaz Sürmeneli’nin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildi

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Sapkın LGBT lobisinin açılışını kirlettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın müsabakalarında da usulsüzler yaşanıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trans boksör tartışması!

PARİS'TE SKANDAL KARAR
Son olarak Son olarak 66 kiloda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verilerek skandal imza atıldı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI LGBT İZİN VERDİ
Bugün 65 kiloda ringe çıkan boksör Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. Cezayirli, Carini'ye sert bir yumruk atarak onu ringin diğer ucuna gönderdi.


İtalyan boksör ayakta kalmayı başardı ve birkaç dakika sonra köşesine gidip 'çok acıdı' dedi.

İTALYAN BOKSÖR MÜCADELEDEN 46. SANİYEDE ÇEKİLDİ
Carini, köşesine danıştıktan sonra 46. saniyede müsabakadan çekilme kararı aldı ve Khelif galip ilan edildi. Karar sonrası İtalyan boksör gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından açıklamada bulunan İtalyan boksör Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" dedi.


CEZAYİR OLİMPİYAT KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cezayir Olimpiyat Komitesi, "Kişiliğine ve onuruna yönelik bu tür saldırılar, özellikle Olimpiyatlarda kariyerinin zirvesine hazırlanırken, son derece haksızdır. COA şampiyonumuzu korumak için gerekli tüm önlemleri aldı" dedi.



KHELIF ÇEYREK FİNALİ GEÇERSE BUSENAZ SÜRMENELİ İLE KARŞILAŞACAK
Khelif'in çeyrek finali geçmesi durumunda yarı finalde 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile karşılaşma durumu var. Mili boksörümüz çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak.

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