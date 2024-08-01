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Paris 2024: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti | CANLI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları karşılaşmadan galip ayrılması halinde çeyrek finale yükselecek. Türkiye - Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 09:42 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:52
Paris 2024: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti | CANLI

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

Türkiye ilk maçında Hollanda'yı yendi.Türkiye ilk maçında Hollanda'yı yendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadele TSİ 10.00'da başladı.

SET SONUÇLARI

1. SET : Türkiye 21 - 25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)

2. SET : Türkiye 25 - 18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçını canlı izlemek için tıklayın...

Hollanda karşısında 2-0 geri düşen Filenin Sultanları, maçı çevirmeyi başardı.Hollanda karşısında 2-0 geri düşen Filenin Sultanları, maçı çevirmeyi başardı.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek finale yükselecek.

Filenin Sultanları büyük sevinç yaşadı.Filenin Sultanları büyük sevinç yaşadı.
SON MAÇ İTALYA İLE

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Gruptaki son maçımızı İtalya ile oynayacağız.Gruptaki son maçımızı İtalya ile oynayacağız.
ZEHRA GÜNEŞ DÖNDÜ

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

Filenin Sultanları Paris 2024e harika başladı! Türkiye 3-2 HollandaFilenin Sultanları Paris 2024e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda
Filenin Sultanları Paris 2024'e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda

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