Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadele TSİ 10.00'da başladı.
SET SONUÇLARI
1. SET : Türkiye 21 - 25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)
2. SET : Türkiye 25 - 18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçını canlı izlemek için tıklayın...
HEDEF ÇEYREK FİNAL
İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek finale yükselecek.
SON MAÇ İTALYA İLE
C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.
ZEHRA GÜNEŞ DÖNDÜ
Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.