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La Fiorita - Başakşehir | CANLI

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi İstanbul'da 6-1'lik skorla kazanarak tur adına önemli bir avantaj elde eden temsilcimiz, deplasmanda da kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak amacında. La Fiorita - Başakşehir maçının önemli pozisyonlarını, kritik anlarını ve gollerini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirisiniz.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 21:42 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 21:42
La Fiorita - Başakşehir | CANLI

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bu sezon Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden biri olan Başakşehir, Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. San Marino ekibi karşısında ilk maçı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanan turuncu lacivertliler, aynı başarıyı deplasmanda da göstererek yoluna devam etmek amacında. La Fiorita - Başakşehir maçının önemli pozisyonlarını, kritik anlarını ve gollerini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP

La Fiorita - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizLa Fiorita - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

La Fiorita - Başakşehir maçı ilk 11'leri

La Fiorita:

Başakşehir:

Leonardo Campos Duarte da SilvaLeonardo Campos Duarte da Silva

MAÇA İSVEÇLİ HAKEM

La Fiorita - Başakşehir mücadelesinde İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci düdük çalıyor. Maqedonci'nun yardımcılıklarını Robin Wilde ve Simon Kristensson üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Victor Wolf.

Başakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmiştiBaşakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmişti

AVRUPA'DA 52'İNCİ MAÇ

Başakşehir, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, bugüne kadar çıktıkları 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 73 gol atan Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.

Başakşehir'in elde ettiği zafer La Fiorita karşısında büyük bir avantaj sağladıBaşakşehir'in elde ettiği zafer La Fiorita karşısında büyük bir avantaj sağladı

RÖVANŞ FORMALİTEYE DÖNDÜ

Temsilcimizin ilk maçta elde ettiği 6-1'lik zafer, tur için büyük bir avantaj sağladı. Başakşehir galibiyet, beraberlik ve 4 farka kadar yenilgi ile sahadan ayrıldığı takdirde adını bir üst tura yazdıracak. 5 farkta maç uzatmaya gidecek. 6 farkta ise San Marino temsilcisi, turuncu lacivertlileri eleyecek.

Ömer Ali ŞahinerÖmer Ali Şahiner

IBERIA VEYA PARTIZANI

Başakşehir, turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavutluk'tan Partizani arasında oynanan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Tiflis ekibi 2-0 galip gelmişti. 3. eleme turunun ilk maçları 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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