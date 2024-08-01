Başakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmişti
AVRUPA'DA 52'İNCİ MAÇ
Başakşehir, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, bugüne kadar çıktıkları 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 73 gol atan Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.
Başakşehir'in elde ettiği zafer La Fiorita karşısında büyük bir avantaj sağladı
RÖVANŞ FORMALİTEYE DÖNDÜ
Temsilcimizin ilk maçta elde ettiği 6-1'lik zafer, tur için büyük bir avantaj sağladı. Başakşehir galibiyet, beraberlik ve 4 farka kadar yenilgi ile sahadan ayrıldığı takdirde adını bir üst tura yazdıracak. 5 farkta maç uzatmaya gidecek. 6 farkta ise San Marino temsilcisi, turuncu lacivertlileri eleyecek.
Ömer Ali Şahiner
IBERIA VEYA PARTIZANI
Başakşehir, turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavutluk'tan Partizani arasında oynanan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Tiflis ekibi 2-0 galip gelmişti. 3. eleme turunun ilk maçları 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.