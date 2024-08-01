bu sezon Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden biri olan Başakşehir, Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. San Marino ekibi karşısında ilk maçı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanan turuncu lacivertliler, aynı başarıyı deplasmanda da göstererek yoluna devam etmek amacında. La Fiorita - Başakşehir maçının önemli pozisyonlarını, kritik anlarını ve gollerini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP