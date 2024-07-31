S Sport Plus CANLI 🔴⚫ Real Madrid - Milan maçı full HD, kesintisiz, ŞİFRESİZ canlı yayın linki! Arda Güler oynayacak mı?

MİLAN REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan - Real Madrid karşılaşması S Sport Plus kanalı üzerinden canlı bir şekilde izlenebilecek. Aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
La Liga'da 2023-2024 sezonun son haftalarına damga vuran Arda Güler, 12 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. ABD kampı kadrosunda yer alan Arda Güler'in Milan karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.
Real Madrid'in kamp kadrosu şu şekilde;
Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez
Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez
Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios
Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez