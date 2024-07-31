PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

S Sport Plus CANLI 🔴⚫ Real Madrid - Milan maçı full HD, kesintisiz, ŞİFRESİZ canlı yayın linki! Arda Güler oynayacak mı?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Real Madrid, ABD’de düzenlenen kamp programı kapsamında Milan ile karşı karşıya geliyor. Real Madrid’in kamp kadrosunda yer alan yeni transferler ve özellikle Arda Güler, bu maçta izleyicilerin dikkatini çekecek. İşte Real Madrid - Milan maçına dair merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 20:32 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 20:32
S Sport Plus CANLI 🔴⚫ Real Madrid - Milan maçı full HD, kesintisiz, ŞİFRESİZ canlı yayın linki! Arda Güler oynayacak mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

S Sport Plus programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport Plus canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Milan - Real Madrid maçını S Sport Plus üzerinden şifresiz canlı izlemek mümkün mü? 1 Ağustos'ta S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? İşte detaylar...

REAL MADRİD - MİLAN MAÇI S SPORT CANLI

https://www.ssportplus.com/ adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

REAL MADRİD - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kampta ilk hazırlık maçına 1 Ağustos Perşembe günü Milan karşısında çıkıyor. Real Madrid - Milan mücadelesini 31 Temmuz Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün saat 03:30'da başlayacak.

MİLAN REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan - Real Madrid karşılaşması S Sport Plus kanalı üzerinden canlı bir şekilde izlenebilecek. Aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

La Liga'da 2023-2024 sezonun son haftalarına damga vuran Arda Güler, 12 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. ABD kampı kadrosunda yer alan Arda Güler'in Milan karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

Real Madrid'in kamp kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez

Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez

TFFden flaş açıklama! Trendyol Süper Ligin logosu yenilendiTFFden flaş açıklama! Trendyol Süper Ligin logosu yenilendi
TFF'den flaş açıklama! Trendyol Süper Lig'in logosu yenilendi
Galatasaraydan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyorGalatasaraydan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye gelecek: Tarih belli oldu! | Numan Kurtulmuş’tan çağrı! TBMM Filistin için toplanacak
Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...
Casper
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! İran intikam bayrağını göndere çekti
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram’a reklam vermek İsrail’e destek vermektir
Hamas Lideri İsmail Haniye’ye suikast sonrası akıllara MİT’in MOSSAD farelerine yaptığı operasyonlar geldi
Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik
Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş
Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Hamas Lideri İsmail Haniye suikastında Mesud Pezeşkiyan detayı! Haniye suikastının arkasında İran’ın parmağı mı var? Suikast nasıl gerçekleşti?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Haniye’ açıklaması: İsrail bölgesel savaşın ilk tetiğini çekti
Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası kirli plan deşifre oldu! Netanyahu’nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu’da kanlı suikastlar
Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı
Meta’dan Haniye’ye sansür İsrail’e koruma! Instagram Hamas liderinin paylaşımlarını kaldırıyor
SON DAKİKA