İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

TEKNİK HEYET MEMNUN Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp Lille karşısında süre alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.

LILLE MAÇINDA SAHADA Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'e, maç eksikliğini giderme adına antrenmanlarda yükleme yaptıracağı öğrenildi.

EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.