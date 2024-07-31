İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.
Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, yeni hamlelere hazırlanıyor.
SAİNT-MAXİMİN SAKATLIĞINI ATLATTI
Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin antrenmanda yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma katıldı.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp Lille karşısında süre alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.
LILLE MAÇINDA SAHADA
Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'e, maç eksikliğini giderme adına antrenmanlarda yükleme yaptıracağı öğrenildi.
EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ
Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.
REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI
Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.
Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.
ŞİMDİ HEDEF ORTA SAHA!
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de şimdi gündem orta saha...
GUIDO RODRIGUEZ BOMBASI!
Krunic'in performansı ve Fred'in sakatlığının ardından orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı.
Haber Global'in aktarığına göre sarı lacivertliler, Arjantinli yıldız Guido Rodriguez ile görüşmelere başladı.
Real Betis ile sözleşmesi sona eren Rodriguez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Arjantinli yıldız, Copa America'da da milli takımın parçasıydı.