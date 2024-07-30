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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk

Son dakika haberi! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Takımımız, atıcılıkta olimpiyat tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı ülkemize kazandırdı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 11:34 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 12:42
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Paris'te bir madalya daha!

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak finali yakından takip etti.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak finali yakından takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.

TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ
Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu.

Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.


İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde Türkiye'den 7 branşta 13 Türk sporcu sahne alacak.

Okçuluk branşında klasik yay bireyselde gözler Mete Gazoz'da olacak. Tokyo'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran Gazoz'un hedefi altın madalya olacak. 25 yaşındaki sporcumuzun mücadelesi saat 18.58'de başlayacak.

İlk madalya geldi sıra altında!

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