Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk

Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak finali yakından takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.
TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ
Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu.
Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.
İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde Türkiye'den 7 branşta 13 Türk sporcu sahne alacak.
Okçuluk branşında klasik yay bireyselde gözler Mete Gazoz'da olacak. Tokyo'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran Gazoz'un hedefi altın madalya olacak. 25 yaşındaki sporcumuzun mücadelesi saat 18.58'de başlayacak.