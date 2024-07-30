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Fenerbahçe - Lugano maçı CANLI 🔴 EXXEN canlı izle ekranı ile FB-LUGANO maçı full HD, şifresiz CANLI İZLE linki...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano’yu Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda ağırlıyor. İlk maçta İsviçre'de rakibini 4-3 yenerek avantaj yakalayan sarı-lacivertliler, bu kez evinde tur atlama hedefinde. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa'da 272. mücadelesine çıkacak. Şu ana kadar oynadığı 271 karşılaşmada 108 galibiyet ve 108 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 55 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 19:19 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 19:19
Fenerbahçe - Lugano maçı CANLI 🔴 EXXEN canlı izle ekranı ile FB-LUGANO maçı full HD, şifresiz CANLI İZLE linki...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlıyor. İlk maçta İsviçre'de rakibini 4-3 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, tur atlamak için sahaya çıkacak. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, bu kritik maçta taraftarının desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Lugano mücadelesiyle birlikte Avrupa'da 272. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında oynadığı 271 karşılaşmada 108 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesi 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

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FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde heyecan Fenerbahçe - Lugano maçıyla devam edecek. İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yöneteceği karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı. Her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda Fenerbahçe adını üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek. Lugano'nun 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 gibi tek farklı skorlarla galip gelmesi durumunda önce 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanırken eşitlik bozulmadığı takdirde 3. ön elemeye yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

AVRUPA'DA 272. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ELEMELERDE 13 KEZ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.

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