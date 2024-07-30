Fenerbahçe - Lugano maçı CANLI 🔴 EXXEN canlı izle ekranı ile FB-LUGANO maçı full HD, şifresiz CANLI İZLE linki...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlıyor. İlk maçta İsviçre'de rakibini 4-3 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, tur atlamak için sahaya çıkacak. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, bu kritik maçta taraftarının desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor.

