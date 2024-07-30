SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - FC Lugano | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi uzun bir süre sonra Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında FC Lugano'yu evinde ağırlıyor. İlk karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan sarı lacivertliler bu sezon sahasında oynadığı ilk mücadelede de yine zafer elde etmek ve turu geçmek amacında. Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. Fenerbahçe - Lugano maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 18:49 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 18:54
Fenerbahçe - FC Lugano | İlk 11’ler belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezona birbirinden iddialı transferlerle giren ve takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Avrupa mesaisi ile açılışı yapmıştı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşılaşan sarı lacivertliler, Edin Dzeko'nun 3 ve Ferdi'nin tek golü ile galibiyete uzanarak avantajı eline geçirmişti. Sıra rövanşta. Ekibimiz Kadıköy'de de galibiyet alarak sahadan zaferle ayrılarak tur biletini almak amacında. Fenerbahçe - Lugano maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

FENERBAHÇE - LUGANO CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Lugano maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Lugano maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Ferdi ve Edin Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

Fenerbahçe turu geçerse Lille ile eşleşecekFenerbahçe turu geçerse Lille ile eşleşecek

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Rakibi ile Kadıköy'de taraftarı önünde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, galibiyet ve beraberlik halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek. 1 farklı yenilgi turu uzatmaya götürecek. 2 veya daha farklı mağlubiyette ise İsviçre ekibi turu geçecek. Kanarya turu atlayan taraf olursa Fransız kulübü Lille ile eşleşecek.

Fenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetiyorFenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetiyor

KRİTİK MAÇA İNGİLİZ HAKEM

Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalıyor. Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith üstleniyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturuyor. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik ediyor.

Jose Mourinho kurulan kadrodan memnun olduğunu söylediJose Mourinho kurulan kadrodan memnun olduğunu söyledi

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Karşılaşma öncesi transfere dair de açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Acun Ilıcalı'yı överek iyi iş çıkardıklarını, bundan daha fazlasını isteyemeyeceğini kaydetti. Elindeki oyunculardan son derece memnun olduğunu belirten Portekizli hoca, 29 ıyuncu ve kalecilerle çalışmanın imkansız olduğunu, kadroda azaltma yapılacağını bildirdi.

Jose Mourinho Tadic'i gol bölgesine daha yakın oynatmayı planlıyorJose Mourinho Tadic'i gol bölgesine daha yakın oynatmayı planlıyor

TADIC VE İRFAN CAN...

Tadic ve İrfan Can'ın daha çok forvete yakın oynamasını istediğini anlatan Mourinho, "Maxi'yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Aynı zaman da Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu oyuncuları alırken Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını sağlamak istedik. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum." diye konuştu.

Edin Dzeko Lugano karşısındaki ilk maçta 3 gol atmıştıEdin Dzeko Lugano karşısındaki ilk maçta 3 gol atmıştı

FENERBAHÇE 272. MAÇINDA

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

Fenerbahçe Lugano'yu 4-3 yenerek son Avrupa maçından galibiyetle ayrıldıFenerbahçe Lugano'yu 4-3 yenerek son Avrupa maçından galibiyetle ayrıldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde 36. maçını oynuyor. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Avrupa kupaları tarihinde 272. kez sahne alıyorFenerbahçe Avrupa kupaları tarihinde 272. kez sahne alıyor

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çıktığı maçlar ve aldığı skorlara göre dağılım şöyle;

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

35

13

11

11

52

42

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

271

108

55

108

370

387

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız
Başkan Erdoğan’dan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrail’in klavye soytarısı Katz’a sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük
Türk Telekom
Fenerbahçe - FC Lugano | İlk 11’ler belli oldu
Alman’ın Türkiye YPG ile masaya otursun hezeyanı! PYD Berlin’de yalvardı Lucks sahneye çıktı: Ankara - Şam yakınlaşması panikletti
Başkan Erdoğan’dan Paris’teki sapkın LGBT propagandasına sert tepki: Macron davet etti torunum uyardı gitmedim
Başkan Erdoğan’ın İHA ordusu İsrail’de manşet manşet fetih korkusu: Ukrayna’dan Etiyopya’ya Ankara’nın parmak izi
İşte 11 soruda sokak hayvanları düzenlemesi | Nereye götürülecekler? Ötanazi uygulanacak mı? Ne zaman yürürlüğe girecek? Standartlar nasıl belirlenecek?
Kenan Işık’a son görev... Atatürk Kültür Merkezi’nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir
Galatasaray’da ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor! Yıldız ismi isteyen takım belli oldu
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki ‘Son Akşam Yemeği’ skandalını aklama operasyonu: Küresel tetikçiler başrolü CNN’e çıkardı
Ankara - Şam normalleşmesine CHP sabotajı mı? İlhan Uzgel Arap basınına Türkiye’yi şikayet etti: Askerlerimizi Irak’tan çekeceğiz vaadi
Nüfusta korkutan senaryo: TÜİK 2100’ü açıkladı! Başkan Erdoğan’ın o uyarısı…
Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları: Akyaka/Akhurik demir yolu ve vize kolaylığı...
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk | Milli boksörümüz Hatice Akbaş çeyrek finalde
SON DAKİKA