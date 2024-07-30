Fenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetiyor KRİTİK MAÇA İNGİLİZ HAKEM Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalıyor. Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith üstleniyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturuyor. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik ediyor.

Jose Mourinho kurulan kadrodan memnun olduğunu söyledi "OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM" Karşılaşma öncesi transfere dair de açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Acun Ilıcalı'yı överek iyi iş çıkardıklarını, bundan daha fazlasını isteyemeyeceğini kaydetti. Elindeki oyunculardan son derece memnun olduğunu belirten Portekizli hoca, 29 ıyuncu ve kalecilerle çalışmanın imkansız olduğunu, kadroda azaltma yapılacağını bildirdi.

Jose Mourinho Tadic'i gol bölgesine daha yakın oynatmayı planlıyor TADIC VE İRFAN CAN... Tadic ve İrfan Can'ın daha çok forvete yakın oynamasını istediğini anlatan Mourinho, "Maxi'yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Aynı zaman da Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu oyuncuları alırken Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını sağlamak istedik. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum." diye konuştu.

Edin Dzeko Lugano karşısındaki ilk maçta 3 gol atmıştı FENERBAHÇE 272. MAÇINDA Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.