Yeni sezona birbirinden iddialı transferlerle giren ve takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Avrupa mesaisi ile açılışı yapmıştı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşılaşan sarı lacivertliler, Edin Dzeko'nun 3 ve Ferdi'nin tek golü ile galibiyete uzanarak avantajı eline geçirmişti. Sıra rövanşta. Ekibimiz Kadıköy'de de galibiyet alarak sahadan zaferle ayrılarak tur biletini almak amacında. Fenerbahçe - Lugano maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
FENERBAHÇE - LUGANO CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Lugano maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Ferdi ve Edin Dzeko.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda
Fenerbahçe turu geçerse Lille ile eşleşecek
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Rakibi ile Kadıköy'de taraftarı önünde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, galibiyet ve beraberlik halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek. 1 farklı yenilgi turu uzatmaya götürecek. 2 veya daha farklı mağlubiyette ise İsviçre ekibi turu geçecek. Kanarya turu atlayan taraf olursa Fransız kulübü Lille ile eşleşecek.