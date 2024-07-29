Cansu Özbay ve Eda Erdem

HOLLANDA'YA KARŞI ÜSTÜNÜZ



Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.



Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.