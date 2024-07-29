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Filenin Sultanları Olimpiyatlar'da sahnede! Türkiye - Hollanda | CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:56 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 09:57
Filenin Sultanları Olimpiyatlar’da sahnede! Türkiye - Hollanda | CANLI

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başladı.

Türkiye - Hollanda maçını canlı izlemek için tıklayın...

Cansu Özbay ve Eda ErdemCansu Özbay ve Eda Erdem
HOLLANDA'YA KARŞI ÜSTÜNÜZ

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

Filenin SultanlarıFilenin Sultanları
SULTANLARIN KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Başantrenör Daniele Santarelli ve SultanlarBaşantrenör Daniele Santarelli ve Sultanlar

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

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