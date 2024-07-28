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Formula 1 Belçika (GP) Grand Prix'inde zafer George Russell'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı. Belçika'nın Stavelot kentindeki Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen yarışta Britanyalı pilot rakiplerini geride bırakmayı başardı ve podyumun ilk sırasındaki yerini aldı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:27 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 17:27
Formula 1 Belçika GP Grand Prix’inde zafer George Russell’in

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Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı Belçika'da düzenlendi. 10 marka ve 20 pilotun cuma gününden bu yana büyük mücadele verdiği yarışı Mercedes pilotu George Russell kazandı.

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Britanyalı pilot uzun süre lider götürdüğü yarışta damalı bayrağı gören ilk isin olmayı başardı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinciliği elde ederken Mercedes tam puanla haftayı kapattı. Yarışta üçüncü sırayı Oscar Piastri alırken dördüncü Charles Leclerc ve beşinci Hollandalı pilot Max Verstappen oldu.

Formula 1'de bir sonraki adres Hollanda olacak.

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