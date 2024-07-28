Formula 1 Belçika (GP) Grand Prix'inde zafer George Russell'in

Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı Belçika'da düzenlendi. 10 marka ve 20 pilotun cuma gününden bu yana büyük mücadele verdiği yarışı Mercedes pilotu George Russell kazandı.
Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı Belçika'da düzenlendi. 10 marka ve 20 pilotun cuma gününden bu yana büyük mücadele verdiği yarışı Mercedes pilotu George Russell kazandı.
Britanyalı pilot uzun süre lider götürdüğü yarışta damalı bayrağı gören ilk isin olmayı başardı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinciliği elde ederken Mercedes tam puanla haftayı kapattı. Yarışta üçüncü sırayı Oscar Piastri alırken dördüncü Charles Leclerc ve beşinci Hollandalı pilot Max Verstappen oldu.
Formula 1'de bir sonraki adres Hollanda olacak.