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Milli judocumuz Salih Yıldız Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, ikinci turda Jamaika'dan Ashley McKenzie'yi waza-ari ile yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 14:23 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 14:26
Milli judocumuz Salih Yıldız Paris 2024’te çeyrek finale yükseldi

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Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi waza-ari puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.

Salih Yıldız, dünya 2 numarası Giorgi Sardalashvili'yi de waza-ari puanıyla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Milli sporcu, yarı finalde Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya gelecek.

JAPON SPORCU KISA SÜRE BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Salih Yıldız'ın Giorgi Sardalashvili ile oynadığı müsabakadan önce İspanyol Francisco Garrigos ile karşılaşan Japon Ryuju Nagayama, rakibinin müdahalesi sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Rakibinin müsabakanın son bölümünde uzun süre sıkı şekilde kavradığı Japon sporcunun nefessiz kaldığı görüldü. Francisco Garrigos'un daha sonra bıraktığı Ryuju Nagayama, tatamide kısa süre sırt üstü hareketsiz kaldı.

Bu sırada hakemler İspanyol sporcuyu galip ilan ederken, kendisine gelen Nagayama sonuca itiraz etti. Japon sporcu, uzun süre kaldığı tatamiden antrenörleri ve görevlilerin uyarısıyla indi.

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