Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrasında gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar elde ettiği başarılara bu sezon hem Türkiye'de yenilerini eklemek hem de Avrupa'da gidebildiği en üst turlara gitmek amacında.
Galatasaray Hakim Ziyech'i yeniden kadrosuna kattı
Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Bugüne kadar 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Aslan, görüşmelerini yoğunlaştırdı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile sözleşme imzalandı. Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı ve Kopenhag'dan 9 milyon euro karşılığında bonservisi alındı.
Okan Buruk orta saha transferini sabırsızlıkla bekliyor
Teknik Direktör Okan Buruk neredeyse her röportajında forvet, sağ bek ve orta saha takviyesi yapmaları gerektiğini ifade etmişti. Cimbom iki bölgeyi takviyelemeyi başardı. Sırada orta saha var.