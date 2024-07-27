2024 Paris Olimpiyat Oyunları infiale doymuyor! Fransız sporcu başörtüsü yasağı nedeniyle şapka taktı

Başörtüsü yasağı sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığı için Avustralyalı sporcu Tina Rahimi törende başörtüsüyle hazır bulundu.

Sylla, geçen hafta sosyal medya hesabından, başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurmuş, bu da tepkilere yol açmıştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa 'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil eden Fransız koşucu Sounkamba Sylla, Olimpiyat Oyunları'nın dün Sen Nehri üzerinde yapılan açılış törenine katıldı.

"DİNİ BİR SEMBOL OLARAK NİTELENEMEYECEK BAŞKA BİR ŞEY GİYEBİLİR"

Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda, sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtmişti.

Bakan Oudea-Castera, "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Oudea-Castera, Fransız sporcuyla "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını belirtmişti.