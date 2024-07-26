Paris 2024 başlıyor! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris’te

Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.

Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924'ün ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris 'te yapılacak. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33'üncüsü organize edilen Yaz Olimpiyatları büyük bir heyecana sahne olacak. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar, sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

Oyunlara Paris'in yanı sıra, ABD'nin Los Angeles, Almanya'nın Hamburg, Macaristan'ın Budapeşte ve İtalya'nın Roma kentleri de adaylığını 2014 ile 2015 yılının farklı tarihlerinde ilan etti.

Paris, olimpiyatlara en son 1924'de ev sahipliği yaparken, 1992, 2008 ve 2012 yıllarında ise aday oldu.

O dönemde Olimpiyat Oyunları'na 6,2 milyar avro bütçe ayıran Paris'in 2015'te diğer rakiplerine nazaran güçlü bir aday olduğu görüşü öne çıktı.

Fransa, 13 Eylül 2015'te, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na resmen aday oldu. Dönemin Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başvuru onayının yer aldığı mektupta, "Olimpiyat ruhu ve Paris kimliği, çeşitlilik içinde birlik, farklılıklara karşı hoşgörü ve müşterek bir barış anlayışına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

Los Angeles'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine Paris'in 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı, Los Angeles'ın da 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenlenmesinde uzlaşma sağlandı.

Komite, 2028 Olimpiyat Oyunları için Los Angeles'a teklifte bulundu ve olimpiyat oyunlarının hazırlık sürecinde de 1.8 milyar dolar destek sözü verdi.

İlerleyen süreçlerde Hamburg, Budapeşte ve Roma'nın adaylıktan çekilmesiyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Los Angeles ile Paris 'ten uzlaşmasını istedi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Maskotu Frig Şapkası



FRIG ŞAPKASI MASKOTA İLHAM VERDİ

Paris 2024 Organizasyon Komitesi, 14 Kasım 2022'de olimpik ve paralimpik oyunlarının maskotlarının tasarımlarını duyurdu. Bu maskotlar, Fransız ruhunu, Fransız değerlerini bünyesinde barındıran ve Fransa'nın güçlü bir simgesi olan "Frig şapkası" oldu.

Fransa'daki çok sayıda önemli tarihi olayın kalbinde yer alan bir özgürlük sembolü olan ünlü Frig şapkası, Paris 2024'ün maskotlarına doğrudan ilham verdi.

Maskotun gözünün, yaramaz ve etkileyici olması amaçlandı ve aynı zamanda "Fransa'nın palaskasına" (Fransız ulusal süsü) benzetildi. Bu maskotların spor sevgileri ise dış hatları, kıyafetleri ve jestleriyle ifade edildi.