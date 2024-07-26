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Paris 2024 başladı! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris'te

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan ve binlerce sporcunun katılımı ile gerçekleşen olimpiyatlar bu yıl Fransa'da düzenleniyor. 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları, görkemli bir törenle başladı. Yağmurun damga vurduğu açılışta pek çok gösteri sahnelendi. Ünlü isimler bayrakları taşıdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 18:29 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 22:01
Paris 2024 başladı! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris’te

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17 gün sürecek 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış töreni ile resmen başladı. 32 farklı branşta 10 bin 500 sporcunun yarışacağı organizasyonda madalya mücadelesi verilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadeleler yapılacak.

Paris'te 10 bin 500 sporcu yarışacakParis'te 10 bin 500 sporcu yarışacak

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar, Sen Nehri'ndeki törenle açıldı. Tören, binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başladı. 3 binden fazla dansçı tören boyunca nehir kıyısında gösteri yaptı. Gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Iena Köprüsü'nde son buldu.

2024 Paris Olimpiyatları muhteşem bir törenle başladı2024 Paris Olimpiyatları muhteşem bir törenle başladı

Törende tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nden geçti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da ıslanan isimler arasındaydıFIFA Başkanı Gianni Infantino da ıslanan isimler arasındaydı

Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.

Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.

Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli Türk bayrağını Paris'te taşıyacakMete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli Türk bayrağını Paris'te taşıyacak

Türkiye adına Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 102 sporcu yarışacak. Açılışı Sen Nehrin'e yapılacak 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıyacak. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapacak.

Türkiye 102 sporcu ile mücadele verecekTürkiye 102 sporcu ile mücadele verecek


Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.

Olimpiyat Oyunları 100 yıl sonra yeniden Paris'te Olimpiyat Oyunları 100 yıl sonra yeniden Paris'te

100 YIL YENİDEN PARİS

Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924'ün ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33'üncüsü organize edilen Yaz Olimpiyatları büyük bir heyecana sahne olacak. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar, sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacakParis Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak

PARİS'İN ADAYLIK SÜRECİ

Fransa, 13 Eylül 2015'te, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na resmen aday oldu. Dönemin Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başvuru onayının yer aldığı mektupta, "Olimpiyat ruhu ve Paris kimliği, çeşitlilik içinde birlik, farklılıklara karşı hoşgörü ve müşterek bir barış anlayışına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

O dönemde Olimpiyat Oyunları'na 6,2 milyar avro bütçe ayıran Paris'in 2015'te diğer rakiplerine nazaran güçlü bir aday olduğu görüşü öne çıktı.

Paris, olimpiyatlara en son 1924'de ev sahipliği yaparken, 1992, 2008 ve 2012 yıllarında ise aday oldu.

Oyunlara Paris'in yanı sıra, ABD'nin Los Angeles, Almanya'nın Hamburg, Macaristan'ın Budapeşte ve İtalya'nın Roma kentleri de adaylığını 2014 ile 2015 yılının farklı tarihlerinde ilan etti.

Hamburg, Budapeşte ve Roma, adaylıktan vazgeçtiHamburg, Budapeşte ve Roma, adaylıktan vazgeçti

3 ŞEHİR ÇEKİLDİ

İlerleyen süreçlerde Hamburg, Budapeşte ve Roma'nın adaylıktan çekilmesiyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Los Angeles ile Paris'ten uzlaşmasını istedi.

Komite, 2028 Olimpiyat Oyunları için Los Angeles'a teklifte bulundu ve olimpiyat oyunlarının hazırlık sürecinde de 1.8 milyar dolar destek sözü verdi.

Los Angeles'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine Paris'in 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı, Los Angeles'ın da 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenlenmesinde uzlaşma sağlandı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Maskotu Frig ŞapkasıParis 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Maskotu Frig Şapkası


FRIG ŞAPKASI MASKOTA İLHAM VERDİ

Paris 2024 Organizasyon Komitesi, 14 Kasım 2022'de olimpik ve paralimpik oyunlarının maskotlarının tasarımlarını duyurdu. Bu maskotlar, Fransız ruhunu, Fransız değerlerini bünyesinde barındıran ve Fransa'nın güçlü bir simgesi olan "Frig şapkası" oldu.

Fransa'daki çok sayıda önemli tarihi olayın kalbinde yer alan bir özgürlük sembolü olan ünlü Frig şapkası, Paris 2024'ün maskotlarına doğrudan ilham verdi.

Maskotun gözünün, yaramaz ve etkileyici olması amaçlandı ve aynı zamanda "Fransa'nın palaskasına" (Fransız ulusal süsü) benzetildi. Bu maskotların spor sevgileri ise dış hatları, kıyafetleri ve jestleriyle ifade edildi.

Thierry Henry Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları meşalesini taşıyan isimlerden biriydiThierry Henry Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları meşalesini taşıyan isimlerden biriydi

FARKLI BİR MEŞALE TASARIMI

Paris 2024'ün meşalesinin çizimini Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur yaptı. Meşalenin gövdesi, 10 parçadan oluşuyor ve klasiklerinden farklı bir tasarıma sahip.

Arcelor Mittal tarafından metalden üretilen ve oval, ortası bombe demir boruya benzeyen meşale, olimpiyatlarda yaklaşık 10 bin kişinin elinde dolaşacak.

Meşale, organizasyonun bugünkü açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400'den farklı noktada taşındı.

Rus ve Belaruslu sporcular Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na tarafsız katılabiliyorRus ve Belaruslu sporcular Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na tarafsız katılabiliyor

TARAFSIZ KATILABİLİYORLAR

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyururken, organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmamasını kararlaştırdı.

Tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istendi. Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmedi ve akredite olamadı. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmedi.

Paris'te oyunların başlamasına kısa süre kala tren hatları durduParis'te oyunların başlamasına kısa süre kala tren hatları durdu

TREN HATLARI DEVRE DIŞI KALDI!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nn açılışına çok az bir süre kala tren hatları devre dışı kaldı. Bu nedenle ülkede çok sayıda sefer ertelendi veya iptal edildi. Başkentte bulunan Montparnasse Garı'nda sabah saatlerinden itibaren kalabalık oluştu. Saat 13.00'e kadar trenler hareket etmezken mağduriyetlerini en aza indirmek isteyen yolcular farklı ulaşım yolları kullanmak üzee gardan ayrıldı.

Julie isimli yolcu, "Güneybatıya gitmek için sabah trene binecektim ancak mümkün değil. Trenim iptal edildi. Henüz ulaşım konusunda bir çözüm bulamadım. Tren beklemeye devam ediyorum. Bir başka seçeneğim ise 29 Temmuz'da bu seyahatimi yapmak" dedi.

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