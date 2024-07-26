Paris 2024 başladı! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris’te

FIFA Başkanı Gianni Infantino da ıslanan isimler arasındaydı
Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.
Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.
Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli Türk bayrağını Paris'te taşıyacak
Türkiye adına Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 102 sporcu yarışacak. Açılışı Sen Nehrin'e yapılacak 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıyacak. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapacak.
Türkiye 102 sporcu ile mücadele verecek
Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.
Olimpiyat Oyunları 100 yıl sonra yeniden Paris'te
100 YIL YENİDEN PARİS
Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924'ün ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33'üncüsü organize edilen Yaz Olimpiyatları büyük bir heyecana sahne olacak. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar, sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.
Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak
PARİS'İN ADAYLIK SÜRECİ
Fransa, 13 Eylül 2015'te, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na resmen aday oldu. Dönemin Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başvuru onayının yer aldığı mektupta, "Olimpiyat ruhu ve Paris kimliği, çeşitlilik içinde birlik, farklılıklara karşı hoşgörü ve müşterek bir barış anlayışına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.
O dönemde Olimpiyat Oyunları'na 6,2 milyar avro bütçe ayıran Paris'in 2015'te diğer rakiplerine nazaran güçlü bir aday olduğu görüşü öne çıktı.
Paris, olimpiyatlara en son 1924'de ev sahipliği yaparken, 1992, 2008 ve 2012 yıllarında ise aday oldu.
Oyunlara Paris'in yanı sıra, ABD'nin Los Angeles, Almanya'nın Hamburg, Macaristan'ın Budapeşte ve İtalya'nın Roma kentleri de adaylığını 2014 ile 2015 yılının farklı tarihlerinde ilan etti.