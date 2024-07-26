Paris 2024 başladı! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris’te

Los Angeles'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine Paris'in 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı, Los Angeles'ın da 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenlenmesinde uzlaşma sağlandı.

Komite, 2028 Olimpiyat Oyunları için Los Angeles'a teklifte bulundu ve olimpiyat oyunlarının hazırlık sürecinde de 1.8 milyar dolar destek sözü verdi.

İlerleyen süreçlerde Hamburg, Budapeşte ve Roma'nın adaylıktan çekilmesiyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Los Angeles ile Paris 'ten uzlaşmasını istedi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Maskotu Frig Şapkası



FRIG ŞAPKASI MASKOTA İLHAM VERDİ

Paris 2024 Organizasyon Komitesi, 14 Kasım 2022'de olimpik ve paralimpik oyunlarının maskotlarının tasarımlarını duyurdu. Bu maskotlar, Fransız ruhunu, Fransız değerlerini bünyesinde barındıran ve Fransa'nın güçlü bir simgesi olan "Frig şapkası" oldu.

Fransa'daki çok sayıda önemli tarihi olayın kalbinde yer alan bir özgürlük sembolü olan ünlü Frig şapkası, Paris 2024'ün maskotlarına doğrudan ilham verdi.

Maskotun gözünün, yaramaz ve etkileyici olması amaçlandı ve aynı zamanda "Fransa'nın palaskasına" (Fransız ulusal süsü) benzetildi. Bu maskotların spor sevgileri ise dış hatları, kıyafetleri ve jestleriyle ifade edildi.