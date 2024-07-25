Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hak kazanan Trabzonspor, yeni senenin ilk resmi maçında MFK Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer yeni bir macerada önce gruplara kalmak ardından da ilerleyen turlara doğru yol almayı hedefliyor. Slovakya'daki zorlu randevuda Abdullah Avcı ve öğrencileri Trabzon'daki rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. MFK Ruzomberok - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI CANLI
Trabzonspor yeni sezonun ilk resmi maçında Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor
MFK RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Dragus.
Trabzonspor iki hazırlık maçını da kazandı
TRABZONSPOR 150. MAÇINDA
Trabzonspor tarihinde bugüne kadar 149 Avrupa maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmaların 54'ünden galibiyetle ayrılırken 37'si beraberlik, 58'i ise yenilgiyle sona erdi. Fırtına kalesinde 205 gol görürken 190 kez de rakip fileleri havalandırdı.
Karadeniz temsilcisi 1976-77 sezonunda ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.