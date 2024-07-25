Trabzonspor'da kadro önemli ölçüde korundu AVRUPA LİGİ'NDE 94. KARŞILAŞMA Bu sezon şampiyonluk mücadelesi kadar Avrupa'da da ses getirmek isteyen Trabzonspor, bugüne kadar 93 kez 2 numaralı organizasyonda sahaya çıktı. İlk olarak 1982-1983 sezonunda Alman temsilcisi Kaiserslautern ile eşleşen Fırtına, bugüne kadar 93 karşılaşmanın 36'sında sahadan galibiyetle ayrıldı. 35 maçı kaybederken 22'sinde ise berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü. Trabzonspor'un bugüne kadarki Avrupa karnesi Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Yediği Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36 Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18 UEFA Kupası - Avrupa Ligi 93 36 22 35 127 128 UEFA Inter Toto Kupası 8 3 1 4 19 12 UEFA Konferans Ligi 6 1 2 3 6 11 Toplam 149 54 37 58 190 205

Trabzonspor hasret kaldığı Avrupa başarılarına yenilerini eklemek istiyor YILDIZ YAĞDI Trabzonspor geçen sezonun ardından önemli bir yapılanma sürecine girdi. Bordo mavililer kadrosunu birbirinden kaliteli isimlerle donattı. İki aşamaya bölünen transfer harekatının ilk dalgasında toplam 6 futbolcu şehre geldi. Nwakaeme, Draguş, Cihan, Barisic, Lundstram ve Ozan Macaristan kampına katıldı. Thomas Meunier'in ayrılmasının ardından Pedro Malheiro 2 milyon euro bonservisle Boavista'dan takıma dahil edildi. Son olarak ise Stefan Savic özel uçakla Trabzon'a getirildi. Ancak Fırtına birkaç takviye daha yapacak. Özellikle forvet, 10 numara ve stoper mevkileri için arayış devam ediyor.

Trabzonspor yeni sezonda Avrupa'da da başarı istiyor HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANDI 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, burada 2 karşılaşma oynadı. İlk olarak Macar temsilcisi Szeged Csanad ile karşılaşan Fırtına, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ardından da Boşnak temsilcisi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 yendi.

Ruzomberok Slovakya'da 1 kez şampiyonluğa ulaştı RUZOMBEROK'UN 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok bugüne kadar Slovakya liginde sadece 1 kez şampiyonluğa ulaşabildi. 2005-2006 sezonunda kupayı kaldırdıktan sonra bu sevinci yaşayamadı. İki kez de Slovakya Kupası'nı müzesine götürdü. Birini geçen sezon kazandı. Teknik Direktör Ondrej Smetana yönetiminde yeni sayfa açan Slovak temsilcisi, Kazak ekibi Tobol'u 5-2 yenip deplasmanda 1-0 yenildi ve bordo mavililerin rakibi oldu.