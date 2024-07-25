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Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI İZLE 📺

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya temsilcisi MFK Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer uzun süredir hasret kaldığı Avrupa başarılarını yeniden yakalamak adına ilk adımı atmak amacında. Zorlu randevuda Abdullah Avcı ve öğrencilerinin galibiyetten başka bir düşüncesi yok. MFK Ruzomberok - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 18:20 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 19:17
Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI İZLE 📺

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Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hak kazanan Trabzonspor, yeni senenin ilk resmi maçında MFK Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer yeni bir macerada önce gruplara kalmak ardından da ilerleyen turlara doğru yol almayı hedefliyor. Slovakya'daki zorlu randevuda Abdullah Avcı ve öğrencileri Trabzon'daki rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. MFK Ruzomberok - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI CANLI

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Trabzonspor yeni sezonun ilk resmi maçında Ruzomberok ile karşı karşıya geliyorTrabzonspor yeni sezonun ilk resmi maçında Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor

MFK RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Dragus.

Trabzonspor iki hazırlık maçını da kazandıTrabzonspor iki hazırlık maçını da kazandı

TRABZONSPOR 150. MAÇINDA

Trabzonspor tarihinde bugüne kadar 149 Avrupa maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmaların 54'ünden galibiyetle ayrılırken 37'si beraberlik, 58'i ise yenilgiyle sona erdi. Fırtına kalesinde 205 gol görürken 190 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz temsilcisi 1976-77 sezonunda ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

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Trabzonspor'da kadro önemli ölçüde korunduTrabzonspor'da kadro önemli ölçüde korundu

AVRUPA LİGİ'NDE 94. KARŞILAŞMA

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi kadar Avrupa'da da ses getirmek isteyen Trabzonspor, bugüne kadar 93 kez 2 numaralı organizasyonda sahaya çıktı. İlk olarak 1982-1983 sezonunda Alman temsilcisi Kaiserslautern ile eşleşen Fırtına, bugüne kadar 93 karşılaşmanın 36'sında sahadan galibiyetle ayrıldı. 35 maçı kaybederken 22'sinde ise berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Trabzonspor'un bugüne kadarki Avrupa karnesi

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Yediği
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası - Avrupa Ligi 93 36 22 35 127 128
UEFA Inter Toto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 6 1 2 3 6 11
Toplam 149 54 37 58 190 205

Trabzonspor hasret kaldığı Avrupa başarılarına yenilerini eklemek istiyorTrabzonspor hasret kaldığı Avrupa başarılarına yenilerini eklemek istiyor

YILDIZ YAĞDI

Trabzonspor geçen sezonun ardından önemli bir yapılanma sürecine girdi. Bordo mavililer kadrosunu birbirinden kaliteli isimlerle donattı. İki aşamaya bölünen transfer harekatının ilk dalgasında toplam 6 futbolcu şehre geldi. Nwakaeme, Draguş, Cihan, Barisic, Lundstram ve Ozan Macaristan kampına katıldı. Thomas Meunier'in ayrılmasının ardından Pedro Malheiro 2 milyon euro bonservisle Boavista'dan takıma dahil edildi. Son olarak ise Stefan Savic özel uçakla Trabzon'a getirildi. Ancak Fırtına birkaç takviye daha yapacak. Özellikle forvet, 10 numara ve stoper mevkileri için arayış devam ediyor.

Trabzonspor yeni sezonda Avrupa'da da başarı istiyorTrabzonspor yeni sezonda Avrupa'da da başarı istiyor

HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANDI

1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, burada 2 karşılaşma oynadı. İlk olarak Macar temsilcisi Szeged Csanad ile karşılaşan Fırtına, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ardından da Boşnak temsilcisi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 yendi.

Ruzomberok Slovakya'da 1 kez şampiyonluğa ulaştıRuzomberok Slovakya'da 1 kez şampiyonluğa ulaştı

RUZOMBEROK'UN 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok bugüne kadar Slovakya liginde sadece 1 kez şampiyonluğa ulaşabildi. 2005-2006 sezonunda kupayı kaldırdıktan sonra bu sevinci yaşayamadı. İki kez de Slovakya Kupası'nı müzesine götürdü. Birini geçen sezon kazandı. Teknik Direktör Ondrej Smetana yönetiminde yeni sayfa açan Slovak temsilcisi, Kazak ekibi Tobol'u 5-2 yenip deplasmanda 1-0 yenildi ve bordo mavililerin rakibi oldu.

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