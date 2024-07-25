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Başakşehir - La Fiorita | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmek isteyen Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler elde edeceği sonuçla deplasmandaki mücadele öncesinde avantaj yakalamak amacında. Başakşehir - La Fiorita maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 20:40 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 21:07
Başakşehir - La Fiorita | CANLI

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Geçen sezonu dördüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımı ile karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler zorlu randevuda rakibini yenerek ikinci karşılaşma için avantaj yakalamak amacında. Başakşehir - La Fiorita maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başakşehir - La Fiorita maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBaşakşehir - La Fiorita maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Leo Duarte, Opoku, Ömer Ali, Ergün, Pelkas, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Joao Figueiredo

La Fiorita: Vivan, Greco, Scipioni, Pezzi, Mazzotti, Guerri, Cicarelli, N. Mazzotti, Semprini, Di Modugno, Casolla

GOLLER

GOOOLLL! Davidson'un golüyle farkı ikiye çıkarttık! Muhammed Şengezer'den harika asist!

GOOOLLL! Berkay Özcan'ın golüyle La Fiorita karşısında öne geçtik!

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyorBaşakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor

3 TUR GEÇMEK ZORUNDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu aşamasından katılan Başakşehir'in gruplara kalması için 3 aşamayı geçmesi gerekiyor. San Marino temsilcisiyle rövanş için 1 Ağustos'ta karşılaşacak turuncu lacivertliler, bir sonraki eleme turunda ise Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çağdaş Atan ilk Avrupa maçındaÇağdaş Atan ilk Avrupa maçında

ÇAĞDAŞ ATAN İLK MAÇINDA

Son dönemde adını duyuran genç teknik adamlardan biri olmayı başaran Çağdaş Atan, Kayserispor macerası sonrasında geçen sezonun 5'inci haftasında Başakşehir ile kontrat imzalamıştı. Başarılı antrenör, son sıraya kadar düşen ve umutsuzluğun hakin olduğu İstanbul temsilcisi ile 4'üncülük elde etti. Atan bu akşamla birlikte ilk kez bir Avrupa maçında takımını yönetiyor.

Matchoi Djalo Başakşehir'e imza attıMatchoi Djalo Başakşehir'e imza attı

AZ TRANSFER YAPILDI

Başakşehir şu ana kadar transferde çok fazla hamle yapmadı. Kiralık oynayan Opoku'nun bonservisi 1.5 milyon euroya alındı. Yine kiralık isimlerden Ousseynou Ba da 1.2 milyon euroya transfer edildi. Paços Ferreira'dan ayrılan Matchoi Djaló'ya da bonservissiz imza attırıldı.

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