Geçen sezonu dördüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımı ile karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler zorlu randevuda rakibini yenerek ikinci karşılaşma için avantaj yakalamak amacında. Başakşehir - La Fiorita maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Başakşehir - La Fiorita maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Leo Duarte, Opoku, Ömer Ali, Ergün, Pelkas, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Joao Figueiredo
La Fiorita: Vivan, Greco, Scipioni, Pezzi, Mazzotti, Guerri, Cicarelli, N. Mazzotti, Semprini, Di Modugno, Casolla
GOLLER
GOOOLLL! Davidson'un golüyle farkı ikiye çıkarttık! Muhammed Şengezer'den harika asist!
GOOOLLL! Berkay Özcan'ın golüyle La Fiorita karşısında öne geçtik!
Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor
3 TUR GEÇMEK ZORUNDA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu aşamasından katılan Başakşehir'in gruplara kalması için 3 aşamayı geçmesi gerekiyor. San Marino temsilcisiyle rövanş için 1 Ağustos'ta karşılaşacak turuncu lacivertliler, bir sonraki eleme turunda ise Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.