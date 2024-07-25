Çağdaş Atan ilk Avrupa maçında

ÇAĞDAŞ ATAN İLK MAÇINDA

Son dönemde adını duyuran genç teknik adamlardan biri olmayı başaran Çağdaş Atan, Kayserispor macerası sonrasında geçen sezonun 5'inci haftasında Başakşehir ile kontrat imzalamıştı. Başarılı antrenör, son sıraya kadar düşen ve umutsuzluğun hakin olduğu İstanbul temsilcisi ile 4'üncülük elde etti. Atan bu akşamla birlikte ilk kez bir Avrupa maçında takımını yönetiyor.