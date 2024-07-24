Son dakika: Elias Jelert, Galatasaray’da! | Perşembe günü geliyor | Kazanacağı miktar belli oldu

Danimarka temsilcisi Kopenhag , Galatasaray 'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Dan ekibi Kopenhag, 21 yaşındaki oyuncu Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Danimarka ekibi Kopengah'ın paylaşımı

TRANSFER BİTTİ

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i kadrosuna kattı.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.