KAP geldi: Fenerbahçe En Nesyri’ye kavuşuyor! İşte geliş saati

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

'Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.'

EN-NESYRİ FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, resmi imzayı atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun uçağa binmek için havaalanına geldiği görülüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferinin bugün 15:00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.