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KAP geldi: Fenerbahçe En Nesyri'ye kavuşuyor! İşte geliş saati

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Faslı yıldız resmi imzayı atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. En Nesyri'nin saat 14.50'de İstanbul'da olması bekleniyor...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:29 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:07
KAP geldi: Fenerbahçe En Nesyri’ye kavuşuyor! İşte geliş saati

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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.


Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

'Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.'

EN-NESYRİ FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, resmi imzayı atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun uçağa binmek için havaalanına geldiği görülüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferinin bugün 15:00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

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