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Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig'e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Bu sezon kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Trabzonspor, son olarak Stefan Savic ile anlaşmaya vardı. Bordo mavililer yıldız stoperle el sıkışırken kısa sürede transferi resmiyete kavuşturmak ve Ruzemborok ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirmek istiyor. Peki, Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig'e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 18:37 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 18:37
Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu birbirinden önemli isimlerle takviye etti. Bordo mavililer Nwakaeme, Draguş, Cihan Çanak, Ozan Tufan, John Lundstram ve Borna Barisic ile güçlendi. Ardından sağ bek için de Pedro Malheiro'yu şehre getirdi. Sırada ise stoper transferi vardı ve gündeme gelen isimlerden Stefan Savic ile anlaşma sağlandı.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Stefan Savic uzun süredir dünyanın en önemli liglerinde top koşturuyor. 9 senedir Atletico Madrid'de oynayan Karadağlı oyuncu İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'de de forma giydi.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

STEFAN SAVIC KİMDİR?

8 Ocak 1991 tarihinde Mojovac'ta doğan Stefan Savic, 33 yaşındadır. Futbola FK Brskovo ile başlamıştır. BSK Borca'ya geçiş yaptıktan sonra ülkenin en önemli kulüplerinden Partizan kendisini keşfetmiştir. 2011'de İngiliz devi bonservisi için 12 milyon euro ödedi. Kariyerinde 1 Premier Lig, 1 İspanya La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 Sırbistan Süper Ligi, 1 Sırbistan Kupası ve Sırbistan 2. Lig şampiyonlukları bulunuyor. Ayrıca 3'ü üst üste olmak üzere toplamda 6 kez Karadağ'ın en iyi oyuncusu seçildi.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Arsenal'de denenen ancak sonrasında Partizan ile sözleşme imzalayan Stefan Savic, burada sırtına geçirdiği 15 numara ile birlikte 2011'de iki kupa kazandı. Ardından 15 numarayı sırtından hiç çıkarmadı. Kulüp kariyerinde farklı bir numarayı taşımadı. Karadağ'da ise zaman zaman 5 ve 21'i giyse de 2014-15'ten bu yana 15 ile mücadele ediyor.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Tecrübeli stoperin Süper Lig'deki kariyerine başlamasına kısa süre kala oyun yapısı da dikkat çekiyor. Sert müdahalelerden kaçınmayan ve Trabzonspor'un aradığı temaslı oyunu sonuna kadar oynayabilen bir yapısı var. Zaman zaman başına dert açsa da futbol dünyasında bilinmesini sağlayan en önemli özellik denilebilir.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Trabzonspor son senelerde şampiyonluk da yaşamasına rağmen baskılı futbol konusunda bir hayli eleştiriliyordu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kimlik değiştirme çabası kapsamında yıldız futbolcu listeye eklendi ve transferinde artık sona gelindi.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Savic bugüne kadar 3 kez bir maça 2 gol attı. İkisi milli takımdaydı. 10 Ağustos 2011'de Arnavutluk'a, 2 Aralık 2012'de Sampdroia'ya ve 17 Kasım 2022'de de Slovakya'ya karşı iki kez ağları havalandırdı.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Savic'in bu günlere gelmesindeki en önemli katkılardan biri de Diego Simeone oldu. 24 yaşında aldığı oyuncusunu adeta bir makineye dönüştüren Arjantinli teknik direktör, dünya yıldızı yaratmayı başardı. Zira Savic'in değeri 2018'de 40 milyon euroya kadar yükseldi.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

2011 aynı zamanda babasını da kaybettiği bir yıl oldu Savic için. Mojkovac Belediye Başkanı olan babası, inrihar etti. Cansız bedenini yıldız futbolcunun annesi buldu. 33 yaşındaki futbolcu Nikolija Pesic ile evli. 1 çocuk babası.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

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