Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig’e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Arsenal'de denenen ancak sonrasında Partizan ile sözleşme imzalayan Stefan Savic, burada sırtına geçirdiği 15 numara ile birlikte 2011'de iki kupa kazandı. Ardından 15 numarayı sırtından hiç çıkarmadı. Kulüp kariyerinde farklı bir numarayı taşımadı. Karadağ'da ise zaman zaman 5 ve 21'i giyse de 2014-15'ten bu yana 15 ile mücadele ediyor.

Tecrübeli stoperin Süper Lig'deki kariyerine başlamasına kısa süre kala oyun yapısı da dikkat çekiyor. Sert müdahalelerden kaçınmayan ve Trabzonspor'un aradığı temaslı oyunu sonuna kadar oynayabilen bir yapısı var. Zaman zaman başına dert açsa da futbol dünyasında bilinmesini sağlayan en önemli özellik denilebilir.

Trabzonspor son senelerde şampiyonluk da yaşamasına rağmen baskılı futbol konusunda bir hayli eleştiriliyordu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kimlik değiştirme çabası kapsamında yıldız futbolcu listeye eklendi ve transferinde artık sona gelindi.

Savic bugüne kadar 3 kez bir maça 2 gol attı. İkisi milli takımdaydı. 10 Ağustos 2011'de Arnavutluk'a, 2 Aralık 2012'de Sampdroia'ya ve 17 Kasım 2022'de de Slovakya'ya karşı iki kez ağları havalandırdı.