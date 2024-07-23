Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! D Smart canlı izle ekranı ile Lugano - Fenerbahçe maçı full HD, şifresiz canlı yayın izle ekranı

Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 21:00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa macerasındaki bu kritik karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olun.
Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 21:00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa macerasındaki bu kritik karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olun.
LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.
D SMART CANLI İZLE
FC Lugano Fenerbahçe maçını izlemek için D Smart Go'nun yıllık 179 ila 199 lira arasından değişen üyelik paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor. D-Smart GO üyesi olan tüm kullanıcılar internet üzerinden, cep telefonundan veya tablet üzerinden maç yayınlarını takip edebilecek.
https://www.dsmartgo.com.tr/ adresinden üye olarak maçı canlı takip edebilirsniz.
LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı ilk maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetirken Salı günü oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko
GÖZLER YENİ TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken Levent Mercan ise kadroya alınmadı. UEFA kadrosuna bildirilen Saint-Maximin, Lugano maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.