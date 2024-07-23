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Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! D Smart canlı izle ekranı ile Lugano - Fenerbahçe maçı full HD, şifresiz canlı yayın izle ekranı

Fenerbahçe için 2024-2025 sezonu resmi olarak bugün başlıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon kılpayı kaybedilen şampiyonluğun ardından İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilk resmi maçına çıkacak. Sarı Lacivertliler, bu önemli maçtan avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 17:42 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 17:46
Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! D Smart canlı izle ekranı ile Lugano - Fenerbahçe maçı full HD, şifresiz canlı yayın izle ekranı

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Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 21:00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa macerasındaki bu kritik karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olun.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

D SMART CANLI İZLE

FC Lugano Fenerbahçe maçını izlemek için D Smart Go'nun yıllık 179 ila 199 lira arasından değişen üyelik paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor. D-Smart GO üyesi olan tüm kullanıcılar internet üzerinden, cep telefonundan veya tablet üzerinden maç yayınlarını takip edebilecek.

https://www.dsmartgo.com.tr/ adresinden üye olarak maçı canlı takip edebilirsniz.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı ilk maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetirken Salı günü oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

GÖZLER YENİ TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken Levent Mercan ise kadroya alınmadı. UEFA kadrosuna bildirilen Saint-Maximin, Lugano maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

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