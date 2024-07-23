Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Lugano - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı ilk 11’de kimler var?

Trendyol Süper Lig ve Avrupa arenasında zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak ilk resmi sınavına çıkmaya hazırlanıyor. İsviçre temsilcisi Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak olan Sarı Kanaryalar, deplasmandan iyi bir skorla dönerek tur umutlarını İstanbul'a taşımayı hedefliyor.