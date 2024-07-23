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Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Lugano - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayallerine giden zorlu yolda ilk adımını atmak için İsviçre'nin yolunu tuttu. 2. ön eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak olan Sarı Kanaryalar, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Jose Mourinho önderliğinde yeni bir döneme yelken açan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerde olacak. Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın, UEFA kadrosunda kendilerine yer bulurken, tecrübeli teknik adamın bu isimlere ilk 11'de şans verip vermeyeceği merak konusu.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:27 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 08:27
Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Lugano - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı ilk 11’de kimler var?

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Trendyol Süper Lig ve Avrupa arenasında zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak ilk resmi sınavına çıkmaya hazırlanıyor. İsviçre temsilcisi Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak olan Sarı Kanaryalar, deplasmandan iyi bir skorla dönerek tur umutlarını İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.



LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı ilk maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetirken Salı günü oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken Levent Mercan ise kadroya alınmadı.

Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

RÖVANŞ MÜCADELESİ 30 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmaları rövanş usulü oynanacak. Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda rövanş mücadelesini 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Fenerbahçe - Lugano mücadelesi saat 20.00'da başlayacak.



SARI-LACİVERTLİLER 271. KEZ AVRUPA SAHNESİNDE

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

1. HAFTA | ADANA DEMİRSPOR (E)

2. HAFTA | GÖZTEPE (D)

3. HAFTA | ÇAYKUR RİZESPOR (D)

4. HAFTA | ALANYASPOR (E)

5. HAFTA | KASIMPAŞA (D)

6. HAFTA | GALATASARAY (E)

7. HAFTA | ANTALYASPOR (D)

8. HAFTA | BAY

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