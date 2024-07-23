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FC Lugano - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşı karşıya geliyor. Ekibimizin tek hedefi İstanbul'daki karşılaşma öncesi avantajlı skorla Türkiye'ye dönmek. Jose Mourinho ve öğrencileri sezonun ilk resmi maçında galibiyetin yanı sıra iyi bir futbol sergileyerek taraftarları etkilemeyi arzu ediyor. Kanarya bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 34 maçta 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bunlara bir yenisini eklemeyi çok istiyor. İlk 11'ler de belli oldu. FC Lugano - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 20:19 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 20:23
FC Lugano - Fenerbahçe | İlk 11’ler belli oldu

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Bu sezon kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, ilk resmi maçına İsviçre'de çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano eşleşen sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesinde deplasmandan skor avantajıyla dönmek amacında. Teknik Direktör Jose Mourinho ile gruplara kalmak ve Avrupa'da adından söz ettirmeyi hedefleyen Kanarya aynı zamanda iyi de futbol oynayarak rakiplerine gözdağı vermeyı istiyor. Kritik randevunun ilk 11'leri de belli oldu. FC Lugano - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

FC LUGANO - FENERBAHÇE CANLI TAKİP

FC Lugano - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFC Lugano - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FC LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

FC Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko.

Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyorFenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor

FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK ÖZLEMİ

Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe yıllardır bu aşamaya gelmeyi başaramadı. Sarı lacivertliler en son merhum teknik direktör Luis Aragones ile gruplara kalma başarısı gösterdi. Kanarya önce MTK Budapest'i ve ardından Partizan'ı mağlup ederek gruplara ulaştı. Grup aşamasında Inter Milan, PSV ve CSKA Moskova ile eşleşti ve 11 puan toplayarak ikincilikle bir üst tura yükseldi. O dönem ikinci aşamanın da gruplarla düzenlendiği bir organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde bu kez rakipleri Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev'di. Sarı lacivertli ekip 2 puanla turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe şu ana kadar 5 transfer yaptıFenerbahçe şu ana kadar 5 transfer yaptı

YILDIZLAR İMZA ATTI

Bu sezon şampiyonluktaki iddiasını hem Jose Mourinho hem de transfer ettiği oyuncularla gösteren Kanarya'da birbirinden önemli futbolcular imza attı. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile başlayan operasyon Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin ile devam etti. Sırada ise En-Nesyri var. Faslı yıldızın eli kulağında. Her an İstanbul'a inebilir.

Fenerbahçe son 2 hazırlık maçında rakip fileleri 9 kez havalandırdıFenerbahçe son 2 hazırlık maçında rakip fileleri 9 kez havalandırdı

HAZIRLIK MAÇLARINDA GEÇ AÇILDI

Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları kapsamında 5 karşılaşma oynadı. Sarı lacivertliler Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Rumen temsilcisi Petrolul'ü zorlansada 2-1 yendi. Admira ile 1-1 berabere kaldı ve Hajduk Split'e 1-0 yenildi. Strasbourg'u 4-0 ile darmadağın eden Jose Mourinho'nun talebeleri Kadıköy'de Hull City'e gol yağdırarak karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Jose Mourinho ilk resmi maçında galibiyet almak istiyorJose Mourinho ilk resmi maçında galibiyet almak istiyor

"ÇİME ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

FC Lugano karşılaşması öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi. Mourinho şunları söyledi; "Buraya gelme kararımdan çok mutluyum. Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Her şey aşama aşama gelişiyor. Takıma son katılan grupla sadece 3 idman yapabildik. Bizim için en önemlisi yarın (bugün) iyi bir maç yapmak. Yarın da (bugün) kazanmak için buraya geldik. Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum. Sentetik çim ev sahibi takımın kendi tercihidir. Ben her zaman futbolun güzel sahalarda oynanması gerektiğine inanırım. Bizim bu maçta sentetik çime adapte olmamız gerekiyor. Elimdeki oyunculardan dolayı mutluyum. Güzel sözler için rakip teknik direktöre teşekkür ediyorum. Takımını organize bir şekilde oynatıyor. Çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride. Lugano şehri benim için önemli. Inter'de çalışırken çocuklarım burada okulda okuyordu. Küçük bir takım ama şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorlar. Bu anlamda büyük bir iş başardılar diyebilirim."

FC Lugano geri düşmesine rağmen Grasshoppers'ı yenerek lige galibiyetle başladıFC Lugano geri düşmesine rağmen Grasshoppers'ı yenerek lige galibiyetle başladı

FC LUGANO GALİBİYETLE BAŞLADI

Sarı lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi FC Lugano, İsviçre ligindeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Grasshoppers'ı ağırlayan siyah beyazlılar, 1-0 geriye de düşse 61'de Pryzbylko ve 90+2'de Bislimi'nin golleriyle rakibini mağlup etmeyi başardı.

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