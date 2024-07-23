FC Lugano - Fenerbahçe | İlk 11’ler belli oldu

Bu sezon kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, ilk resmi maçına İsviçre'de çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano eşleşen sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesinde deplasmandan skor avantajıyla dönmek amacında. Teknik Direktör Jose Mourinho ile gruplara kalmak ve Avrupa'da adından söz ettirmeyi hedefleyen Kanarya aynı zamanda iyi de futbol oynayarak rakiplerine gözdağı vermeyı istiyor. Kritik randevunun ilk 11'leri de belli oldu. FC Lugano - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
FC LUGANO - FENERBAHÇE CANLI TAKİP
FC Lugano - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
FC LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
FC Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko.
Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor
FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK ÖZLEMİ
Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe yıllardır bu aşamaya gelmeyi başaramadı. Sarı lacivertliler en son merhum teknik direktör Luis Aragones ile gruplara kalma başarısı gösterdi. Kanarya önce MTK Budapest'i ve ardından Partizan'ı mağlup ederek gruplara ulaştı. Grup aşamasında Inter Milan, PSV ve CSKA Moskova ile eşleşti ve 11 puan toplayarak ikincilikle bir üst tura yükseldi. O dönem ikinci aşamanın da gruplarla düzenlendiği bir organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde bu kez rakipleri Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev'di. Sarı lacivertli ekip 2 puanla turnuvaya veda etti.